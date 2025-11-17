Рейтинг@Mail.ru
Рекордсменка мира внезапно скончалась в 29 лет
11:15 17.11.2025 (обновлено: 16:11 17.11.2025)
Рекордсменка мира внезапно скончалась в 29 лет
Чемпионка Паралимпийских игр австралийская велогонщица Пейдж Греко умерла на 29‑м году жизни, сообщается на сайте Паралимпийского комитета Австралии. РИА Новости Спорт, 17.11.2025
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Чемпионка Паралимпийских игр австралийская велогонщица Пейдж Греко умерла на 29‑м году жизни, сообщается на сайте Паралимпийского комитета Австралии.
Пейдж ушла из жизни у себя дома в Аделаиде после внезапного ухудшения состояния здоровья.
"Пейдж значила для нас все. Ее доброта, ее решимость и ее душевная теплота согревали нашу семью каждый день. Она принесла в нашу жизнь так много радости и гордости, и боль от ее ухода мы будем нести вечно. Хотя мы раздавлены ее уходом, мы невероятно гордимся тем, кем она была, и тем, как она представляла Австралию. Мы переживаем глубокое горе и просим о предоставлении уединения, времени и пространства, чтобы пережить эту невосполнимую потерю", - заявила мать спортсменки Натали Греко.
У Греко был детский церебральный паралич, который в основном поражал правую сторону тела. На Паралимпийских играх в Токио спортсменка завоевала золотую медаль, побив мировой рекорд в гонке преследования на 3000 м среди женщин в классификации C 1-3. Также в ее активе две бронзовые медали Игр в групповой и индивидуальной шоссейных гонках.
 
