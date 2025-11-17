Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали УЕФА жестко наказать зачинщиков провокации против России - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:23 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/gosduma-2055470848.html
В Госдуме призвали УЕФА жестко наказать зачинщиков провокации против России
В Госдуме призвали УЕФА жестко наказать зачинщиков провокации против России - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
В Госдуме призвали УЕФА жестко наказать зачинщиков провокации против России
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен жестко наказать украинских зачинщиков провокации против России на матче отборочного турнира к чемпионату... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T14:23:00+03:00
2025-11-17T14:23:00+03:00
футбол
спорт
украина
россия
варшава
дмитрий свищев
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038469364_0:373:1920:1453_1920x0_80_0_0_083f8035b74760c78c050c4753418d0f.png
/20251115/sport-2055207736.html
украина
россия
варшава
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038469364_0:193:1920:1633_1920x0_80_0_0_2ec2fa43eb8a2123ba05ac8d6e73c122.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, украина, россия, варшава, дмитрий свищев, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), госдума рф, вооруженные силы украины
Футбол, Спорт, Украина, Россия, Варшава, Дмитрий Свищев, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
В Госдуме призвали УЕФА жестко наказать зачинщиков провокации против России

Свищев: УЕФА должен жестко наказать зачинщиков провокации против России

© ФотоЛига чемпионов эмблема
Лига чемпионов эмблема - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото
Лига чемпионов эмблема. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен жестко наказать украинских зачинщиков провокации против России на матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
В воскресенье на встрече в Варшаве между сборными Украины и Исландии (2:0) на трибуне украинских болельщиков вывесили баннер с горящим Кремлем. На фоне пожара был размещен человек в экипировке ВСУ и с файерами в руках.
"В обязательном порядке однозначно надо наказать зачинщиков этой провокации, Украинскую ассоциацию футбола и сборную Украины. Потому что УЕФА и ФИФА неоднократно высказывались о том, что на трибунах болельщиков не должно появляться никаких политических лозунгов, тем более таких провокационных. И представители УЕФА, присутствовавшие на матче, должны были зафиксировать данный факт. А если это будет замалчиваться, то с активной позицией обязательно должен выступить Российский футбольный союз", - сказал Свищев.
"И в регламенте УЕФА четко прописаны все меры наказания за подобные нарушения. В том числе и за то, как на это будет реагировать Украинская ассоциация футбола. Алгоритм наказания известен и надо принимать решения в полном соответствии с ним. Но замалчивать ситуацию ни в коем случае нельзя. Потому что если ничего не сделать сегодня, то завтра будут и другие лозунги и провокации, которые будет тяжело остановить. Нельзя спускать даже такие провокационные акции", - добавил собеседник агентства.
Флаг Сурдлимпийских игр - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Украинским атлетам разрешили не пожимать руки россиянам на Сурдлимпиаде
15 ноября, 19:24
 
ФутболСпортУкраинаРоссияВаршаваДмитрий СвищевСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Госдума РФВооруженные силы Украины
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала