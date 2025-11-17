В Госдуме призвали УЕФА жестко наказать зачинщиков провокации против России

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен жестко наказать украинских зачинщиков провокации против России на матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
"В обязательном порядке однозначно надо наказать зачинщиков этой провокации, Украинскую ассоциацию футбола и сборную Украины. Потому что УЕФА и ФИФА неоднократно высказывались о том, что на трибунах болельщиков не должно появляться никаких политических лозунгов, тем более таких провокационных. И представители УЕФА, присутствовавшие на матче, должны были зафиксировать данный факт. А если это будет замалчиваться, то с активной позицией обязательно должен выступить Российский футбольный союз", - сказал Свищев.
"И в регламенте УЕФА четко прописаны все меры наказания за подобные нарушения. В том числе и за то, как на это будет реагировать Украинская ассоциация футбола. Алгоритм наказания известен и надо принимать решения в полном соответствии с ним. Но замалчивать ситуацию ни в коем случае нельзя. Потому что если ничего не сделать сегодня, то завтра будут и другие лозунги и провокации, которые будет тяжело остановить. Нельзя спускать даже такие провокационные акции", - добавил собеседник агентства.