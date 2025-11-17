https://ria.ru/20251117/germaniya-slovakiya-smotret-match-2055579280.html
Германия — Словакия: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 17 ноября
Германия и Словакия встретятся в матче десятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T22:00:00+03:00
футбол
спорт
анонсы и трансляции матчей
германия
словакия
чемпионат мира по футболу 2026
