В Саксонии провели широкомасштабный поиск после сообщений об НЛО, пишут СМИ

БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. Полиция и пожарные службы в саксонском Шёнеке (район Фогтланд) провели крупномасштабную операцию после сообщений местных жителей об обнаружении в небе неопознанного летающего объекта, передает немецкое информагентство dpa.
"Сразу несколько человек сообщили полиции в саксонском Шёнеκе о наблюдении неопознанного летающего объекта. Силовики прочесали район, но от объекта не осталось никаких следов", - говорится в сообщении.
Со ссылкой на правоохранителей сообщается, что первый сигнал поступил в воскресенье днем, затем последовали новые звонки от нескольких людей, не связанных друг с другом.
Уточняется, что полиция совместно с пожарной службой организовала широкомасштабный поиск. Как сообщил представитель полиции, в операции участвовали вертолет с тепловизором, беспилотник и кинологическая служба. При этом сотрудники координировали действия с коллегами из соседней Чехии и баварской Верхней Франконии.
По данным dpa, в распоряжение полиции поступило и видео наблюдения, подлинность которого она не ставит под сомнение. Однако обнаружить объект не удалось. Также, по данным полиции, не поступало сообщений о раненых, пропавших без вести или о поврежденном имуществе. Запросы в другие ведомства - космическое агентство, аэропорт Лейпцига, Бундесвер и Германскую метеослужбу - также пока не дали результатов.
Полиция проверяет, чем мог быть замеченный объект. Рассматривается и возможность "астрономического объекта", прибывшего из космоса, добавил представитель. По информации dpa, дополнительные поисковые мероприятия не ведутся.