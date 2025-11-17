В Саксонии провели широкомасштабный поиск после сообщений об НЛО, пишут СМИ

"Сразу несколько человек сообщили полиции в саксонском Шёнеκе о наблюдении неопознанного летающего объекта. Силовики прочесали район, но от объекта не осталось никаких следов", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на правоохранителей сообщается, что первый сигнал поступил в воскресенье днем, затем последовали новые звонки от нескольких людей, не связанных друг с другом.