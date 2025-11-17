Рейтинг@Mail.ru
В Саксонии провели широкомасштабный поиск после сообщений об НЛО, пишут СМИ
22:52 17.11.2025 (обновлено: 22:57 17.11.2025)
В Саксонии провели широкомасштабный поиск после сообщений об НЛО, пишут СМИ
Полиция и пожарные службы в саксонском Шёнеке (район Фогтланд) провели крупномасштабную операцию после сообщений местных жителей об обнаружении в небе... РИА Новости, 17.11.2025
в мире
чехия
лейпциг
бундесвер германии
саксония
чехия
лейпциг
саксония
в мире, чехия, лейпциг, бундесвер германии, саксония
В мире, Чехия, Лейпциг, Бундесвер Германии, Саксония
В Саксонии провели широкомасштабный поиск после сообщений об НЛО, пишут СМИ

dpa: в Саксонии полиция и пожарные провели операцию после сообщений об НЛО

© AP Photo / Michael ProbstНемецкая полиция
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Michael Probst
Немецкая полиция. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. Полиция и пожарные службы в саксонском Шёнеке (район Фогтланд) провели крупномасштабную операцию после сообщений местных жителей об обнаружении в небе неопознанного летающего объекта, передает немецкое информагентство dpa.
«
"Сразу несколько человек сообщили полиции в саксонском Шёнеκе о наблюдении неопознанного летающего объекта. Силовики прочесали район, но от объекта не осталось никаких следов", - говорится в сообщении.
Предположительно, НЛО в районе атомной станции в США - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Полиция сняла на видео НЛО над атомной станцией
22 октября, 14:15
Со ссылкой на правоохранителей сообщается, что первый сигнал поступил в воскресенье днем, затем последовали новые звонки от нескольких людей, не связанных друг с другом.
Уточняется, что полиция совместно с пожарной службой организовала широкомасштабный поиск. Как сообщил представитель полиции, в операции участвовали вертолет с тепловизором, беспилотник и кинологическая служба. При этом сотрудники координировали действия с коллегами из соседней Чехии и баварской Верхней Франконии.
По данным dpa, в распоряжение полиции поступило и видео наблюдения, подлинность которого она не ставит под сомнение. Однако обнаружить объект не удалось. Также, по данным полиции, не поступало сообщений о раненых, пропавших без вести или о поврежденном имуществе. Запросы в другие ведомства - космическое агентство, аэропорт Лейпцига, Бундесвер и Германскую метеослужбу - также пока не дали результатов.
Полиция проверяет, чем мог быть замеченный объект. Рассматривается и возможность "астрономического объекта", прибывшего из космоса, добавил представитель. По информации dpa, дополнительные поисковые мероприятия не ведутся.
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Польше несколько часов искали упавший неопознанный летательный аппарат
5 ноября, 13:14
 
В миреЧехияЛейпцигБундесвер ГерманииСаксония
 
 
