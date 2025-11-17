Рейтинг@Mail.ru
Вице-канцлер ФРГ рассказал о главных темах переговоров с КНР
18:18 17.11.2025
Вице-канцлер ФРГ рассказал о главных темах переговоров с КНР
в мире
китай
германия
пекин
евросоюз
Клингбайль: Германия и Китай обсудили экспорт редкоземельных металлов

Флаг Китая
Флаг Китая
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Поставки редкоземельных металлов в страны ЕС из КНР и сокращение избыточных производственных мощностей в ряде ключевых секторов промышленности с целью сохранения рабочих мест в ФРГ стали предметом переговоров между Германией и Китаем на встрече сторон в Пекине, сообщил по ее итогам вице-канцлер ФРГ, министр финансов Ларс Клингбайль.
В понедельник в Пекине прошел четвертый китайско-германский финансовый диалог высокого уровня. Клингбайль и заместитель премьера госсовета КНР Хэ Лифэн выступили сопредседателями этого мероприятия.
Флаги ЕС и КНР - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Пекин раскритиковал ЕС за включение в санкции против России компаний из КНР
21 июля, 05:40
"В ходе сегодняшних переговоров я получил от китайской стороны заверение, что опасения Германии и ЕС по поводу экспортных ограничений (со стороны Китая - ред.) на поставки в Европу редкоземельных металлов и критически важного сырья будут восприняты (в Пекине - ред.) всерьез и что мы хотим найти совместные решения с целью обеспечения надежного доступа (к сырьевому рынку Китая - ред.) и надежных цепочек поставок (сырья и редкоземов из КНР в ЕС - ред.)", - заявил Клингбайль на пресс-конференции в Пекине, трансляцию вел YouTube-канал APT.
По его словам, ранее введенные Китаем экспортные ограничения на поставки редкоземельных металлов в страны ЕС, в том числе Германию, создали серьезную угрозу для экономики. "Сегодня я четко дал понять (китайской стороне - ред.), что нам нужна надежность и стабильность (в вопросе поставок - ред.) для немецких и европейских компаний", - отметил вице-канцлер.
Еще одной темой переговоров в Пекине стал вопрос сокращения избыточных производственных мощностей в ряде ключевых секторов, в частности, сталелитейной промышленности, солнечной энергетике и производстве электромобилей, продолжил Клингбайль. "С немецкой стороны, мы считаем, что это (наличие избыточных мощностей - ред.) ставит под угрозу справедливую конкуренцию в экономике, из-за избыточных мощностей под угрозой также оказались рабочие места… у нас в Германии", - добавил Клингбайль.
Среди других тем, обсуждавшихся в ходе встреч с представителями КНР, он упомянул создание "справедливых и конкурентных условий" для доступа немецких банков и промышленных предприятий к китайскому рынку капитала, а также предоставление китайскими властями лицензий компаниям, задействованным в поставках редкоземельных металлов. "Мы говорили о финансировании устойчивой трансформации, то есть о целом ряде задач, которые мы совместно согласовали и которые теперь хотим решить", - заключил вице-канцлер.
Министерство коммерции КНР 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Позднее агентство Блумберг передавало, что Евросоюз прорабатывает варианты торговых мер противодействия планируемому Китаем экспортному контролю на критически важное сырье на случай, если Брюсселю не удастся достичь дипломатического решения с Пекином.
Клингбайль находится в Пекине в рамках четырехдневного турне по Азии. Его сопровождают представители немецких банков и страховых компаний. В среду вице-канцлер ФРГ отправится в Шанхай, где встретится с представителями немецких компаний, работающих в Китае. В четверг он совершит поездку в Сингапур.
Клингбайль стал первым членом нового правительства ФРГ, который посетил Китай.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль отложил свой визит в Китай. МИД ФРГ объяснил это тем, что китайская сторона не смогла подтвердить даты визита министра.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В ФРГ игнорируют рост зависимости от Китая, сообщает СМИ
Вчера, 07:28
 
