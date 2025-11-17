Рейтинг@Mail.ru
При израильском ударе по сектору Газа погиб человек, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2025
11:17 17.11.2025
При израильском ударе по сектору Газа погиб человек, пишут СМИ
При израильском ударе по сектору Газа погиб человек, пишут СМИ

Al Jazeera: при ударе БПЛА Израиля по северу сектора Газа погиб человек

© AP Photo / Abdel Kareem HanaДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Один человек погиб в результате удара израильского беспилотника в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа в понедельник, израильская авиация также совершила серию авианалетов на южные районы палестинского полуэксклава, сообщил телеканал Al Jazeera.
"Один человек погиб в результате удара израильского беспилотника на северо-западе Бейт-Лахии", - передал телеканал со ссылкой на источники в экстренных службах Газы.
По данным телеканала, израильская авиация утром в понедельник совершила три авианалета на восточные районы города Хан-Юнис на юге сектора, сопровождавшиеся интенсивным артиллерийским обстрелом.
В южных районах города Газа за так называемой "желтой линией" (линия отвода израильских сил в секторе Газа - ред.) армия ведет снос жилых домов.
По данным британских СМИ, всего с начала действия перемирия между Израилем и ХАМАС на подконтрольной израильской армии территории за "желтой линией" было уничтожено более 1500 зданий.
После объявления перемирия 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа. Как заявляла пресс-служба ЦАХАЛ, эти меры были предприняты в связи с нарушением режима прекращения палестинской стороной.
Согласно статистике властей сектора Газа, всего с начала действия перемирия израильские военные совершили более 280 нарушений режима прекращения огня. В результате этих действий погибли 266 человек, пострадали еще 635.
