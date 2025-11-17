https://ria.ru/20251117/gay-2055423211.html
Бойцы "Востока" освободили Гай в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Гай Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2025
