Гарбузов: в Москве возводят многофункциональный центр по программе МПТ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Строительство делового центра AFI2B Tagilskaya продолжается в Москве в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), рассказал министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

По его словам, этот объект войдет в состав жилого квартала "Сиреневый парк" в Восточном административном округе, который считается одной из перспективных локаций. Здесь активно развивается транспортная, социальная и коммерческая инфраструктуры.

"Программа МПТ позволяет формировать в Москве современные деловые пространства, где сосредоточены новые возможности для роста бизнеса. В концепции "15-минутного города" в Восточном административном округе на Тагильской улице возводится многофункциональный центр общей площадью 60,7 тысячи квадратных метров. Проект поможет трудоустроиться более тысячи москвичей", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Так, 26-этажное здание будет включать рабочие пространства с панорамным остеклением, а также возможностью гибкой трансформации под нужды резидентов. Кроме того, с 7-го по 26 этаж в здании расположатся офисные помещения класса "А".

На всех этапах возведение бизнес-центра контролирует Мосгосстройнадзор.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что работы на земельном участке площадью почти 0,5 гектара начались в апреле прошлого года. За этот период инспекторы комитета провели четыре выездные проверки. Они оценили качество возведенных конструкций и примененных материалов на соответствие требованиям проектной документации. Сейчас на объекте завершается устройство монолита. Таким образом, в здании запроектировано свыше 100 офисных помещений с эргономичными планировками площадью от 114 до 490 квадратных метров.

Также в многофункциональном центре будут располагаться торговые площади на первых двух этажах и трехуровневая парковка на 200 машино-мест, где можно будет зарядить электромобили. На кровле стилобата будет создана зеленая прогулочная зона с местами для отдыха и ресторанным двориком. В здании расположатся зоны коворкинга, кафе и лаундж-пространства. Все это создаст полноценную деловую экосистему для работы, встреч и развития бизнеса. Этот проект реализуется под управлением компании AFI Development.

По словам генерального директора компании-инвестора Евгения Поташникова, многофункциональный деловой центр AFI2B Tagilskaya – один из примеров того, как инициатива по созданию МПТ помогает формировать современные городские пространства. Так как инвесторы не только строят здания, но и участвуют в развитии города, создают рабочие места, формируют комфортную городскую среду. С помощью таких проектов город меняет свой облик, становясь удобнее для жизни, работы и развития бизнеса. Новый стандарт деловой жизни столицы задает современная архитектура AFI2B Tagilskaya, инновационные технологические решения и сбалансированная инфраструктура.

Программа стимулирования создания МПТ реализуется в городе с 2020 года. Она охватила почти все районы Москвы. Инвесторы возведут свыше 250 объектов общей площадью 7,8 миллиона квадратных метров. Это новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.