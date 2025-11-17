Гарбузов: производство спортивных товаров увеличилось в Москве в 1,5 раза

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Производство спортивных товаров увеличилось в столице в 1,5 раза с января по сентябрь этого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
По его словам, в городе выпускают широкий ассортимент продукции для сезонных активностей. Например, качественную экипировку и снаряжение, обувь, а также различные аксессуары.
"С января по сентябрь 2025 года выпуск спортивных товаров увеличился на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предприятия активно внедряют в производство современные технологии, инновационные материалы, а также расширяют ассортимент. В частности, москвичи могут полностью экипироваться для занятий зимними видами спорта, выбрав товары столичного производства — от термобелья до профессиональных лыж", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Так, производство спортивных и лыжных костюмов, а также прочей трикотажной или вязаной одежды выросло в Москве за девять месяцев на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В столице выпускают разные мембраны, комбинезоны, утепленные куртки для активного отдыха в период холодов.
Например, столичный бренд "Сплав" втрое увеличил выпуск термобелья за последние годы. Предприятие продолжает инвестировать в инновационные материалы и адаптацию продукции под суровые климатические условия, что помогает расширять ассортимент и обеспечивать стабильный рост производства.
Другая компания - БАСК, которая является резидентом технопарка "Калибр", при сотрудничестве с производителем средств защиты для тканей и кожи разработала чистящее средство для изделий, содержащих одновременно натуральный пух и мембранные ткани. Предприятие выпускает одежду для самых низких температур, для активного отдыха, путешествий, а также экстремального спорта.
Еще один столичный производитель - "Синто Групп" - вдвое увеличил выпуск портативных дыхательных аппаратов для гипокс-тренировок. После того, как увеличился спрос со стороны спортивных федераций и сборных команд. Так, в рамках развития методологической базы сотрудники предприятия также приступили к созданию специализированных программ, которые направлены на оптимизацию подготовки лыжников и биатлонистов. Они обеспечивают адаптацию организма к нагрузкам, а также способствуют достижению пиковой физической формы.