Гарбузов: производство спортивных товаров увеличилось в Москве в 1,5 раза

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Производство спортивных товаров увеличилось в столице в 1,5 раза с января по сентябрь этого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

По его словам, в городе выпускают широкий ассортимент продукции для сезонных активностей. Например, качественную экипировку и снаряжение, обувь, а также различные аксессуары.

"С января по сентябрь 2025 года выпуск спортивных товаров увеличился на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предприятия активно внедряют в производство современные технологии, инновационные материалы, а также расширяют ассортимент. В частности, москвичи могут полностью экипироваться для занятий зимними видами спорта, выбрав товары столичного производства — от термобелья до профессиональных лыж", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Так, производство спортивных и лыжных костюмов, а также прочей трикотажной или вязаной одежды выросло в Москве за девять месяцев на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В столице выпускают разные мембраны, комбинезоны, утепленные куртки для активного отдыха в период холодов.

Например, столичный бренд "Сплав" втрое увеличил выпуск термобелья за последние годы. Предприятие продолжает инвестировать в инновационные материалы и адаптацию продукции под суровые климатические условия, что помогает расширять ассортимент и обеспечивать стабильный рост производства.

Другая компания - БАСК, которая является резидентом технопарка "Калибр", при сотрудничестве с производителем средств защиты для тканей и кожи разработала чистящее средство для изделий, содержащих одновременно натуральный пух и мембранные ткани. Предприятие выпускает одежду для самых низких температур, для активного отдыха, путешествий, а также экстремального спорта.