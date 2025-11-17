В ФРГ игнорируют рост зависимости от Китая, сообщает СМИ

Как отмечает Блумберг, крупнейшие немецкие экспортеры в разных отраслях промышленности игнорируют призывы правительства и вкладывают миллиарды в новые проекты, которые еще сильнее связывают их состояние со второй по величине экономикой мира. Немецкие власти неохотно вмешиваются в решения об иностранных инвестициях и делают мало, чтобы изменить паттерн поведения бизнеса, пишет издание.