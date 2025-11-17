В ФРГ игнорируют рост зависимости от Китая, сообщает СМИ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ведущие немецкие предприниматели игнорируют факт увеличения зависимости экономики Германии от Китая, что, в свою очередь, может привести ее к экономической катастрофе в будущем, передает агентство Блумберг.
Как отмечает Блумберг, крупнейшие немецкие экспортеры в разных отраслях промышленности игнорируют призывы правительства и вкладывают миллиарды в новые проекты, которые еще сильнее связывают их состояние со второй по величине экономикой мира. Немецкие власти неохотно вмешиваются в решения об иностранных инвестициях и делают мало, чтобы изменить паттерн поведения бизнеса, пишет издание.
Как ранее показал доклад совета экспертов по оценке общего экономического развития страны (SVR), экономика Германии по-прежнему находится в состоянии стагнации и в этом отношении отстаёт от других ведущих стран Европы, по итогу года после нескольких лет отрицательных показателей рост ВВП, предположительно, составит 0,2%. По оценке исследователей, данные указывают на то, что немецкая экономика сдерживается как конъюнктурными, так и структурными проблемами. К таковым они носят высокие цены на энергоносители и слабую потребительскую активность.
Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов.