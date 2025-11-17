Рейтинг@Mail.ru
В Париже прошел обыск по делу Макрона, сообщают СМИ
22:51 17.11.2025
В Париже прошел обыск по делу Макрона, сообщают СМИ
Французские следователи вновь провели обыски в парижской штаб-квартире американской консалтинговой фирмы McKinsey в связи с делом о незаконном финансировании
в мире
париж
франция
эммануэль макрон
mckinsey
париж
франция
в мире, париж, франция, эммануэль макрон, mckinsey
В мире, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, McKinsey
AFP: в Париже прошел обыск по делу о незаконном финансировании кампаний Макрона

© AP Photo / Philippe MagoniЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости. Французские следователи вновь провели обыски в парижской штаб-квартире американской консалтинговой фирмы McKinsey в связи с делом о незаконном финансировании предвыборных кампаний президента Франции Эммануэля Макрона в 2017 и 2022 годах, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник.
"В начале ноября помещения группы McKinsey вновь обыскали в рамках уголовного расследования, касающегося условий вмешательства консалтинговых фирм в предвыборные кампании Эммануэля Макрона", - говорится в материале.
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Макрон объявил войну": на Западе ужаснулись решению президента
4 ноября, 02:41
В ноябре 2022 года национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Макрона, чьи предвыборные кампании 2017 и 2022 годов подозреваются в незаконном финансировании со стороны американской консалтинговой фирмы McKinsey. Позднее обыски были проведены в офисе партии Макрона "Возрождение", в парижской штаб-квартире McKinsey и в квартирах четырех бывших и нынешних руководителей консалтинговой компании.
Сам Макрон заявлял, что узнал о расследовании из СМИ, добавив, что счета кампании 2017 года уже "неоднократно проверялись", и что ему "никто не писал и не звонил" по этому делу.
До этого, в марте 2022 года, сенат Франции опубликовал результаты расследования о возросшем влиянии иностранных консалтинговых фирм на государственную политику. Среди них фигурировала американская компания McKinsey, которая, в частности, консультировала французское правительство по поводу кампании по вакцинации. Сенаторы утверждают, что фирма не платила налоги в период с 2011 по 2020 годы.
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Парижский суд освободил Саркози из тюрьмы
10 ноября, 15:44
 
