В Париже прошел обыск по делу Макрона, сообщают СМИ
В Париже прошел обыск по делу Макрона, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.11.2025
В Париже прошел обыск по делу Макрона, сообщают СМИ
Французские следователи вновь провели обыски в парижской штаб-квартире американской консалтинговой фирмы McKinsey в связи с делом о незаконном финансировании... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T22:51:00+03:00
2025-11-17T22:51:00+03:00
2025-11-17T22:51:00+03:00
в мире
париж
франция
эммануэль макрон
mckinsey
париж
франция
В Париже прошел обыск по делу Макрона, сообщают СМИ
AFP: в Париже прошел обыск по делу о незаконном финансировании кампаний Макрона
ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости.
Французские следователи вновь провели обыски в парижской штаб-квартире американской консалтинговой фирмы McKinsey в связи с делом о незаконном финансировании предвыборных кампаний президента Франции Эммануэля Макрона в 2017 и 2022 годах, передает в понедельник агентство
Франс Пресс со ссылкой на судебный источник.
"В начале ноября помещения группы McKinsey
вновь обыскали в рамках уголовного расследования, касающегося условий вмешательства консалтинговых фирм в предвыборные кампании Эммануэля Макрона
", - говорится в материале.
В ноябре 2022 года национальная финансовая прокуратура Франции
начала расследование в отношении Макрона, чьи предвыборные кампании 2017 и 2022 годов подозреваются в незаконном финансировании со стороны американской консалтинговой фирмы McKinsey. Позднее обыски были проведены в офисе партии Макрона "Возрождение", в парижской штаб-квартире McKinsey и в квартирах четырех бывших и нынешних руководителей консалтинговой компании.
Сам Макрон заявлял, что узнал о расследовании из СМИ, добавив, что счета кампании 2017 года уже "неоднократно проверялись", и что ему "никто не писал и не звонил" по этому делу.
До этого, в марте 2022 года, сенат Франции опубликовал результаты расследования о возросшем влиянии иностранных консалтинговых фирм на государственную политику. Среди них фигурировала американская компания McKinsey, которая, в частности, консультировала французское правительство по поводу кампании по вакцинации. Сенаторы утверждают, что фирма не платила налоги в период с 2011 по 2020 годы.