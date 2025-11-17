Рейтинг@Mail.ru
"Какой позор!": Макрона раскритиковали за торжественную встречу Зеленского - РИА Новости, 17.11.2025
14:31 17.11.2025
"Какой позор!": Макрона раскритиковали за торжественную встречу Зеленского
"Какой позор!": Макрона раскритиковали за торжественную встречу Зеленского
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в понедельник президента Эммануэля Макрона за торжественную встречу Владимира... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T14:31:00+03:00
2025-11-17T14:31:00+03:00
"Какой позор!": Макрона раскритиковали за торжественную встречу Зеленского

Политик Филиппо раскритиковал Макрона за торжественную встречу Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи
ПАРИЖ, 17 ноя - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в понедельник президента Эммануэля Макрона за торжественную встречу Владимира Зеленского на военной базе "Виллакубле".
"Ах, какой позор! В разгар коррупционного скандала, пока украинцы протестуют против власти, Макрон принимает Зеленского с большой помпой!", - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи. 17 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Зеленский объявил о закупке у Франции сотни истребителей
Вчера, 13:21
Политик возмутился оказанием Зеленскому воинских почестей и организацией "частной оружейной ярмарки" специально для него.
"Это непристойное действо должно прекратиться! Франция должна стремится к миру! Больше ни одного евро и ни одной единицы вооружения для Украины!", - написал он.
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Во Франции рассказали, что завтра случится с Зеленским в Париже
16 ноября, 15:42
 
