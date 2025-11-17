Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК фон дер Ляйен выступила со срочным призывом по Украине - РИА Новости, 17.11.2025
14:37 17.11.2025 (обновлено: 18:52 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/fon-der-lyayen-2055473487.html
Глава ЕК фон дер Ляйен выступила со срочным призывом по Украине
Глава ЕК фон дер Ляйен выступила со срочным призывом по Украине

ЕК предложила три способа финансирования Украины, в том числе за счет активов РФ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила лидерам стран Евросоюза письмо с вариантами финансирования Украины, призвав их срочно принять решение, пишет Reuters.
"Теперь будет крайне важно быстро достичь четких договоренностей о том, как обеспечить необходимое финансирование для Украины, которые будут согласованы на следующем заседании Европейского совета в декабре", — говорится в ее письме.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Поразительно". На Западе заявили о войне с Россией
Вчера, 13:14
В публикации указали три возможных варианта финансирования, предложенных главой ЕК: помощь, предоставляемая в виде грантов от государств-членов, кредит, который может быть профинансирован за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, или кредит, обеспеченный замороженными российскими активами.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Орбан ответил на обвинения в том, что он троянский конь Путина
Вчера, 10:03
 
В миреУкраинаМоскваУрсула фон дер ЛяйенКиевМария ЗахароваЕвропейский советЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЕврокомиссия
 
 
