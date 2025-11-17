Глава ЕК фон дер Ляйен выступила со срочным призывом по Украине

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила лидерам стран Евросоюза письмо с вариантами финансирования Украины, призвав их срочно принять решение, пишет Reuters.
«
"Теперь будет крайне важно быстро достичь четких договоренностей о том, как обеспечить необходимое финансирование для Украины, которые будут согласованы на следующем заседании Европейского совета в декабре", — говорится в ее письме.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.