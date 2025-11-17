https://ria.ru/20251117/finljandija-2055374293.html
В Финляндии начались военные учения недалеко от границы с Россией
17.11.2025
В Финляндии начались военные учения недалеко от границы с Россией
Артиллерийские учения с участием более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники начинаются на севере Финляндии в 100 километрах от российской границы
В Финляндии начались военные учения недалеко от границы с Россией
Финляндия начала артиллерийские учения в 100 километрах от границы с Россией
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Артиллерийские учения с участием более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники начинаются на севере Финляндии в 100 километрах от российской границы в понедельник.
Как ранее сообщали финские сухопутные силы, учения под названием Northern Strike 225 пройдут на крупнейшем в западной Европе
полигоне "Роваярви" в Лапландии
до 25 ноября. Полигон располагается примерно в 100 километрах от российской границы.
В маневрах примут участие 2,2 тысячи военнослужащих, включая подразделение из Польши
, и около 500 единиц техники.
Целью учений является отработка возможностей артиллерии в сложных условиях ранней зимы, а также отработка взаимодействия различных уровней управления и артиллерийского огня.
Первый этап артиллерийских учений под названием Northern Spike 25 прошел на том же полигоне с 8 по 16 ноября. В нем было задействовано около 200 военнослужащих.
Посол России
в Финляндии Павел Кузнецов
в феврале рассказал РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО
в апреле 2023 года наращивает число национальных учений. На 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин
в интервью журналисту Дмитрию Киселеву
для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции
и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.