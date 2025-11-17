В Сухуме открылся фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. Открытие фестиваля "RT.Док: Время наших героев", на котором покажут документальный фильм о погибшем в зоне СВО военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве "Парень с нашего двора", состоялось в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости.
Перед началом фестиваля министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц и генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева возложили цветы к памятнику 96 сотрудникам и студентам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Барциц в ходе открытия фестиваля поприветствовал присутствующих, в том числе президента Бадру Гунбу, студентов, ветеранов, бойцов СВО и журналистов. Генеральный продюсер фестиваля, в свою очередь, поблагодарила абхазскую сторону за теплый прием фестиваля.
"Люди здесь открытые, сильные, смелые, отзывчивые и готовые прийти на помощь, если у друга случилась беда... Чтить своих героев - это в крови у абхазов, они же воины настоящие, победители, как и мы", - сказала Яковлева.
Во вторник в ходе фестиваля состоится показ документального фильма о погибшем в зоне СВО военкоре РИА Новости Журавлеве "Парень с нашего двора". После пройдет дискуссия с участием специального фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, вдовы Екатерины Журавлевой и автора фильма Инны Танашевой.
Также будут представлены ленты "Остров Веры" военных документалистов RТ Ольги Кирий и Артёма Сомова - о Свято-Успенской Николо-Васильевской обители под Угледаром, а также картина "Один. Поле. Воин" Артёма Сомова и Руслана Гусарова - о сапёре-разведчике из Дагестана Закарье Алиеве с позывным "Смайлик", который три недели в одиночку оборонялся в опорном пункте, отбитом у ВСУ.
Ростислав Журавлев - военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы, в 2014 году освещал события по возвращению Крыма. Ростислав работал в РИА Новости с 2021 года. В первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий: сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно.
