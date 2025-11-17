Шестидневный ИТ-фестиваль МТС в Новосибирске собрал более 2500 участников

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 2500 студентов, молодых ученых и ИТ-специалистов из Западной Сибири приняли участие в фестивале "Система ФЕСТ" в Новосибирске, направленном на развитие кадрового и научного потенциала региона, сообщает МТС.
Фестиваль организован цифровой экосистемой МТС и благотворительным фондом "Система" при поддержке правительства Новосибирской области и ключевых образовательных и научных организаций региона.
Программа "Системы ФЕСТ" включала более 30 профориентационных, образовательных и социокультурных мероприятий. Центральным событием стала конференция МТС True Tech Day "Мир ИТ изнутри" на тему практического внедрения ИИ в бизнес-процессы предприятий и подготовки кадров для технологических компаний страны. Конференцию на площадке НГУ в новосибирском Академгородке посетили более 400 будущих и действующих ИТ-специалистов, представители университетского и научного сообщества Западной Сибири и Москвы. Эксперты делились опытом внедрения решений с использованием ИИ, рассказывали о том, какие специалисты будут актуальны в ближайшем будущем.
"Мы активно привлекаем талантливых специалистов со всей страны и стремимся повышать компетенции всего рынка. В Новосибирск мы пригласили ведущих федеральных экспертов, чтобы организовать качественную дискуссию и обмен опытом для профессионалов, а также дать начинающим специалистам ценные знания для старта карьеры. Мы создаем условия для молодых талантов: например, в 2025 году в Новосибирском филиале МТС прошли стажировку в различных подразделениях – от аналитики и маркетинга до проектов развития сетей связи — несколько десятков студентов", – приводится в сообщении комментарий директора филиала МТС в Новосибирской области Алексея Пахомова.
На площадке конференции прошел День МТС в НГУ – презентация кадровых возможностей компаний экосистемы МТС. В рамках фестиваля состоялась серия открытых профориентационных встреч "Системные возможности" для учащихся школ, колледжей и вузов Новосибирска с работодателями, а также презентация конкурсных проектов цифровой экосистемы МТС и БФ "Система" для молодых ученых.
Заключительным событием "Система ФЕСТ" стал двухдневный открытый хакатон "Система Хак: Новосибирск", в котором приняли участие более 300 человек. Участникам предлагалось разработать веб-инструмент проверки сайтов на доступность для людей с особыми потребностями и предложить ИИ-инструмент для оценки выгорания сотрудников и партнеров. Всего участие в инженерных соревнованиях приняли 70 команд, которые представили 16 решений. В результате определено шесть победителей.
