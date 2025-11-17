Рейтинг@Mail.ru
Шестидневный ИТ-фестиваль МТС в Новосибирске собрал более 2500 участников - РИА Новости, 17.11.2025
17:57 17.11.2025
Шестидневный ИТ-фестиваль МТС в Новосибирске собрал более 2500 участников
Шестидневный ИТ-фестиваль МТС в Новосибирске собрал более 2500 участников
Более 2500 студентов, молодых ученых и ИТ-специалистов из Западной Сибири приняли участие в фестивале "Система ФЕСТ" в Новосибирске, направленном на развитие... РИА Новости, 17.11.2025
технологии
новосибирск
западная сибирь
новосибирская область
новосибирский государственный университет
мтс
новосибирск
западная сибирь
новосибирская область
технологии, новосибирск, западная сибирь, новосибирская область, новосибирский государственный университет, мтс
Технологии, Новосибирск, Западная Сибирь, Новосибирская область, Новосибирский государственный университет, МТС
Шестидневный ИТ-фестиваль МТС в Новосибирске собрал более 2500 участников

МТС организовала в Новосибирске ИТ-фестиваль "Система ФЕСТ"

© Фото : Пресс-служба БФ "Система" ИТ-фестиваль "Система ФЕСТ"
ИТ-фестиваль Система ФЕСТ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Пресс-служба БФ "Система"
ИТ-фестиваль "Система ФЕСТ"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 2500 студентов, молодых ученых и ИТ-специалистов из Западной Сибири приняли участие в фестивале "Система ФЕСТ" в Новосибирске, направленном на развитие кадрового и научного потенциала региона, сообщает МТС.
Фестиваль организован цифровой экосистемой МТС и благотворительным фондом "Система" при поддержке правительства Новосибирской области и ключевых образовательных и научных организаций региона.
Программа "Системы ФЕСТ" включала более 30 профориентационных, образовательных и социокультурных мероприятий. Центральным событием стала конференция МТС True Tech Day "Мир ИТ изнутри" на тему практического внедрения ИИ в бизнес-процессы предприятий и подготовки кадров для технологических компаний страны. Конференцию на площадке НГУ в новосибирском Академгородке посетили более 400 будущих и действующих ИТ-специалистов, представители университетского и научного сообщества Западной Сибири и Москвы. Эксперты делились опытом внедрения решений с использованием ИИ, рассказывали о том, какие специалисты будут актуальны в ближайшем будущем.
"Мы активно привлекаем талантливых специалистов со всей страны и стремимся повышать компетенции всего рынка. В Новосибирск мы пригласили ведущих федеральных экспертов, чтобы организовать качественную дискуссию и обмен опытом для профессионалов, а также дать начинающим специалистам ценные знания для старта карьеры. Мы создаем условия для молодых талантов: например, в 2025 году в Новосибирском филиале МТС прошли стажировку в различных подразделениях – от аналитики и маркетинга до проектов развития сетей связи — несколько десятков студентов", – приводится в сообщении комментарий директора филиала МТС в Новосибирской области Алексея Пахомова.
На площадке конференции прошел День МТС в НГУ – презентация кадровых возможностей компаний экосистемы МТС. В рамках фестиваля состоялась серия открытых профориентационных встреч "Системные возможности" для учащихся школ, колледжей и вузов Новосибирска с работодателями, а также презентация конкурсных проектов цифровой экосистемы МТС и БФ "Система" для молодых ученых.
Заключительным событием "Система ФЕСТ" стал двухдневный открытый хакатон "Система Хак: Новосибирск", в котором приняли участие более 300 человек. Участникам предлагалось разработать веб-инструмент проверки сайтов на доступность для людей с особыми потребностями и предложить ИИ-инструмент для оценки выгорания сотрудников и партнеров. Всего участие в инженерных соревнованиях приняли 70 команд, которые представили 16 решений. В результате определено шесть победителей.
ТехнологииНовосибирскЗападная СибирьНовосибирская областьНовосибирский государственный университетМТС
 
 
