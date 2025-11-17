ЕК рассматривает российские активы в качестве основы кредита для Киева

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия в качестве одного из вариантов финансирования Киева предлагает странам ЕС использовать активы РФ на сумму от 185 миллиардов до 210 миллиардов евро в качестве основы для предоставления кредита Украине, говорится в опубликованном газетой Politico письме главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен лидерам стран ЕС.

"Покрытие депозитариев центральных ценных бумаг позволит мобилизовать сумму до 185 миллиардов евро, а расширение охвата на все финансовые учреждения, держащие российские суверенные активы, увеличит максимальный объем примерно до 210 миллиардов евро. Выплаты со стороны Украины начнутся только после получения компенсации от России за нанесенный ущерб", - говорится в документе.

Глава ЕК предлагает странам ЕС заключить юридически обязательные долговые контракты с депозитариями, владеющими замороженными активами ЦБ РФ, подчеркивая, что это позволит выделить помощь в нужном объеме без немедленных бюджетных расходов.

"Для обеспечения такого кредита государства-члены должны предоставить юридически обязательные, безусловные, безотзывные и исполняемые по требованию гарантии, основанные на ключе ВНД. Эти гарантии останутся в силе, если только они не будут взяты на себя резервом бюджета ЕС", - отмечается в письме.

Фон дер Ляйен также предупреждает о юридических рисках, связанных с возможными арбитражными и судебными исками против ЕС и отдельных государств-членов, которые могут последовать после использования российских активов в качестве обеспечения кредита.

"Гарантии стран ЕС должны покрывать риски, связанные с двусторонними инвестиционными соглашениями и арбитражными решениями, даже после снятия заморозки активов. В целях защиты стран-участниц следует рассмотреть выход из соответствующих соглашений", - подчеркивается в документе.

Глава ЕК признаёт, что инициатива может вызвать негативную реакцию на международных финансовых рынках и может быть воспринята некоторыми странами как акт конфискации.

"Хотя этот механизм полностью соответствует международному праву, существует риск негативного восприятия. Потребуется согласованная работа ЕС и международных партнеров, чтобы нейтрализовать угрозу такой интерпретации", - указывается в письме.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.