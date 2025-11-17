Рейтинг@Mail.ru
ЕК рассматривает российские активы в качестве основы кредита для Киева - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 17.11.2025 (обновлено: 18:51 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/ek-2055551214.html
ЕК рассматривает российские активы в качестве основы кредита для Киева
ЕК рассматривает российские активы в качестве основы кредита для Киева - РИА Новости, 17.11.2025
ЕК рассматривает российские активы в качестве основы кредита для Киева
Еврокомиссия в качестве одного из вариантов финансирования Киева предлагает странам ЕС использовать активы РФ на сумму от 185 миллиардов до 210 миллиардов евро... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T18:49:00+03:00
2025-11-17T18:51:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812982583_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7f85e82e3f3a13ad212fbac720f80818.jpg
https://ria.ru/20251113/kiev-2054721489.html
https://ria.ru/20251117/es-2055535787.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812982583_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3b0b73d01056dfbb92d21f8b6ed04c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, politico, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico, Санкции в отношении России
ЕК рассматривает российские активы в качестве основы кредита для Киева

ЕК рассматривает кредит Киеву на €210 млрд за счет российских активов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия в качестве одного из вариантов финансирования Киева предлагает странам ЕС использовать активы РФ на сумму от 185 миллиардов до 210 миллиардов евро в качестве основы для предоставления кредита Украине, говорится в опубликованном газетой Politico письме главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен лидерам стран ЕС.
"Покрытие депозитариев центральных ценных бумаг позволит мобилизовать сумму до 185 миллиардов евро, а расширение охвата на все финансовые учреждения, держащие российские суверенные активы, увеличит максимальный объем примерно до 210 миллиардов евро. Выплаты со стороны Украины начнутся только после получения компенсации от России за нанесенный ущерб", - говорится в документе.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Министр экономики Дании заявила о неизменности поддержки ЕС Украины
13 ноября, 12:40
Глава ЕК предлагает странам ЕС заключить юридически обязательные долговые контракты с депозитариями, владеющими замороженными активами ЦБ РФ, подчеркивая, что это позволит выделить помощь в нужном объеме без немедленных бюджетных расходов.
"Для обеспечения такого кредита государства-члены должны предоставить юридически обязательные, безусловные, безотзывные и исполняемые по требованию гарантии, основанные на ключе ВНД. Эти гарантии останутся в силе, если только они не будут взяты на себя резервом бюджета ЕС", - отмечается в письме.
Фон дер Ляйен также предупреждает о юридических рисках, связанных с возможными арбитражными и судебными исками против ЕС и отдельных государств-членов, которые могут последовать после использования российских активов в качестве обеспечения кредита.
"Гарантии стран ЕС должны покрывать риски, связанные с двусторонними инвестиционными соглашениями и арбитражными решениями, даже после снятия заморозки активов. В целях защиты стран-участниц следует рассмотреть выход из соответствующих соглашений", - подчеркивается в документе.
Глава ЕК признаёт, что инициатива может вызвать негативную реакцию на международных финансовых рынках и может быть воспринята некоторыми странами как акт конфискации.
"Хотя этот механизм полностью соответствует международному праву, существует риск негативного восприятия. Потребуется согласованная работа ЕС и международных партнеров, чтобы нейтрализовать угрозу такой интерпретации", - указывается в письме.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Глава ЕК предложила членам ЕС предоставить Украине до 0,27 процента их ВВП
Вчера, 17:39
 
В миреРоссияУкраинаМоскваУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияPoliticoСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала