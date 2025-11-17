© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: почти 4 тысячи нежилых объектов возвели в Москве за 15 лет

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Почти четыре тысячи нежилых объектов возвели в Москве за 15 лет, их общая площадь составляет около 50 миллионов квадратных метров, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"За почти 15 лет в столице возведено около четырех тысяч объектов нежилой недвижимости общей площадью свыше 49,6 миллиона квадратных метров. В их числе – детские сады, школы, объекты здравоохранения, спортивные комплексы и культурно-просветительские объекты. Всего построено около 1,2 тысячи таких зданий", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что также в городе построили 439 бизнес-центров. Также в Москве возвели 521 коммерческий и 316 промышленных объектов, они органично вписались в городскую среду.

В число объектов, построенных в этом году, входит медиацентр “НТВ” площадью более 76,6 тысячи квадратных метров, добавляется в пресс-релизе.