Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: почти 4 тысячи нежилых объектов возвели в Москве за 15 лет - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/efimov-2055431956.html
Ефимов: почти 4 тысячи нежилых объектов возвели в Москве за 15 лет
Ефимов: почти 4 тысячи нежилых объектов возвели в Москве за 15 лет - РИА Новости, 17.11.2025
Ефимов: почти 4 тысячи нежилых объектов возвели в Москве за 15 лет
Почти четыре тысячи нежилых объектов возвели в Москве за 15 лет, их общая площадь составляет около 50 миллионов квадратных метров, заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T14:06:00+03:00
2025-11-17T14:06:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_ae9913dd6e51ab3b22498ef263b2f52c.png
https://ria.ru/20251116/efimov-2055108013.html
https://ria.ru/20251117/efimov-2055184097.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f66241734498907c16760763d84ac89e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: почти 4 тысячи нежилых объектов возвели в Москве за 15 лет

Ефимов: почти 4 тысячи нежилых объектов построили в Москве за 15 лет

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Почти четыре тысячи нежилых объектов возвели в Москве за 15 лет, их общая площадь составляет около 50 миллионов квадратных метров, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"За почти 15 лет в столице возведено около четырех тысяч объектов нежилой недвижимости общей площадью свыше 49,6 миллиона квадратных метров. В их числе – детские сады, школы, объекты здравоохранения, спортивные комплексы и культурно-просветительские объекты. Всего построено около 1,2 тысячи таких зданий", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Ефимов: за 9 месяцев жилье по реновации получили более 30 тысяч москвичей
16 ноября, 14:12
В сообщении уточняется, что также в городе построили 439 бизнес-центров. Также в Москве возвели 521 коммерческий и 316 промышленных объектов, они органично вписались в городскую среду.
В число объектов, построенных в этом году, входит медиацентр “НТВ” площадью более 76,6 тысячи квадратных метров, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл завод по производству крупногабаритных модулей, расположенный во Внукове.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Ефимов: три новых производства создадут в Южном Бутове в рамках МаИП
Вчера, 09:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала