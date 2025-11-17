https://ria.ru/20251117/efimov-2055431956.html
Ефимов: почти 4 тысячи нежилых объектов возвели в Москве за 15 лет
Ефимов: почти 4 тысячи нежилых объектов возвели в Москве за 15 лет - РИА Новости, 17.11.2025
Ефимов: почти 4 тысячи нежилых объектов возвели в Москве за 15 лет
Почти четыре тысячи нежилых объектов возвели в Москве за 15 лет, их общая площадь составляет около 50 миллионов квадратных метров, заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T14:06:00+03:00
2025-11-17T14:06:00+03:00
2025-11-17T14:06:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_ae9913dd6e51ab3b22498ef263b2f52c.png
https://ria.ru/20251116/efimov-2055108013.html
https://ria.ru/20251117/efimov-2055184097.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f66241734498907c16760763d84ac89e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: почти 4 тысячи нежилых объектов возвели в Москве за 15 лет
Ефимов: почти 4 тысячи нежилых объектов построили в Москве за 15 лет
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Почти четыре тысячи нежилых объектов возвели в Москве за 15 лет, их общая площадь составляет около 50 миллионов квадратных метров, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"За почти 15 лет в столице возведено около четырех тысяч объектов нежилой недвижимости общей площадью свыше 49,6 миллиона квадратных метров. В их числе – детские сады, школы, объекты здравоохранения, спортивные комплексы и культурно-просветительские объекты. Всего построено около 1,2 тысячи таких зданий", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что также в городе построили 439 бизнес-центров. Также в Москве возвели 521 коммерческий и 316 промышленных объектов, они органично вписались в городскую среду.
В число объектов, построенных в этом году, входит медиацентр “НТВ” площадью более 76,6 тысячи квадратных метров, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл завод по производству крупногабаритных модулей, расположенный во Внукове.