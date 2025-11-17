Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отметили в Химках

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию "Молодой Гвардии Единой России", состоялось в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Праздник собрал активистов из разных уголков Подмосковья.

"Вы вносите огромный вклад в развитие нашего общества, в укрепление его основ и ценностей. Хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас за вашу активность, неравнодушие и преданность делу. Вы являетесь примером для молодежи, показывая, что можно и нужно заниматься общественно полезной деятельностью, вносить свой вклад в развитие страны и города", — отметила секретарь местного отделения партии "Единая Россия", глава городского округа Елена Землякова, ее слова приводит пресс-служба.

Благодарственные письма получили член штаба Химок, куратор проекта "Добро в действии" Ярослава Смирнова, председатель Молодежного парламента при Совете депутатов Алексей Мягкий, руководитель Аппарата местного отделения МГЕР Алиса Фомичева, активист, участник специальной военной операции Максим Кураков, руководитель проекта "Патриотизм в действии", автор серии интервью "За кадром помощи" Ирина Чагарян.

Помимо них на сцене отблагодарили студента, волонтера СВО Владислава Скиданова, организатора мастер-классов и детских программ Диану Волосникову, активиста Артема Петрова, спортсмена и организатора мероприятий Григория Сушенцова, активистку, дизайнера и организатора событий Анастасию Сафарову и организатора и режиссера мероприятий Артем Карпунькина.

Награды активистам вручили депутат Валентин Герасимов, исполнительный секретарь местного отделения партии Марина Шаповалова, а также руководители МГЕР из четырех округов области.

"Двадцать лет — это серьезный рубеж, за которым стоит огромная работа тысяч молодых, амбициозных и преданных своему делу людей. Это не просто движение, а настоящая кузница кадров, идей и социальных лифтов", — приводит пресс-служба слова Герасимова.

Активист Даниил Сулейманов признался, что этот день стал для него особенным.

"Мы с ребятами постоянно собираем и передаем гуманитарную помощь участникам СВО, поддерживаем жителей новых регионов, проводим экологические, образовательные и патриотические акции. Мы делаем это по зову сердца — и очень приятно, что наш труд ценят", — приводит пресс-служба слова Сулейманова.