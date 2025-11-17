Рейтинг@Mail.ru
Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отметили в Химках - РИА Новости, 17.11.2025
15:25 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/dvadtsatiletie-2055490743.html
Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отметили в Химках
Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отметили в Химках - РИА Новости, 17.11.2025
Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отметили в Химках
Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию "Молодой Гвардии Единой России", состоялось в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 17.11.2025
Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отметили в Химках

Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отметили в подмосковных Химках

Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отметили в подмосковных Химках
Двадцатилетие Молодой Гвардии Единой России отметили в подмосковных Химках
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отметили в подмосковных Химках
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию "Молодой Гвардии Единой России", состоялось в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Праздник собрал активистов из разных уголков Подмосковья.
"Вы вносите огромный вклад в развитие нашего общества, в укрепление его основ и ценностей. Хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас за вашу активность, неравнодушие и преданность делу. Вы являетесь примером для молодежи, показывая, что можно и нужно заниматься общественно полезной деятельностью, вносить свой вклад в развитие страны и города", — отметила секретарь местного отделения партии "Единая Россия", глава городского округа Елена Землякова, ее слова приводит пресс-служба.
Благодарственные письма получили член штаба Химок, куратор проекта "Добро в действии" Ярослава Смирнова, председатель Молодежного парламента при Совете депутатов Алексей Мягкий, руководитель Аппарата местного отделения МГЕР Алиса Фомичева, активист, участник специальной военной операции Максим Кураков, руководитель проекта "Патриотизм в действии", автор серии интервью "За кадром помощи" Ирина Чагарян.
Помимо них на сцене отблагодарили студента, волонтера СВО Владислава Скиданова, организатора мастер-классов и детских программ Диану Волосникову, активиста Артема Петрова, спортсмена и организатора мероприятий Григория Сушенцова, активистку, дизайнера и организатора событий Анастасию Сафарову и организатора и режиссера мероприятий Артем Карпунькина.
Награды активистам вручили депутат Валентин Герасимов, исполнительный секретарь местного отделения партии Марина Шаповалова, а также руководители МГЕР из четырех округов области.
"Двадцать лет — это серьезный рубеж, за которым стоит огромная работа тысяч молодых, амбициозных и преданных своему делу людей. Это не просто движение, а настоящая кузница кадров, идей и социальных лифтов", — приводит пресс-служба слова Герасимова.
Активист Даниил Сулейманов признался, что этот день стал для него особенным.
"Мы с ребятами постоянно собираем и передаем гуманитарную помощь участникам СВО, поддерживаем жителей новых регионов, проводим экологические, образовательные и патриотические акции. Мы делаем это по зову сердца — и очень приятно, что наш труд ценят", — приводит пресс-служба слова Сулейманова.
Вечер завершился программой с играми, ярмаркой и диджей-сетом.
