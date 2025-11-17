Костромской губернатор поручил проверить дорожников после ДТП с погибшими

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил дать оценку действиям федеральной дорожной службы после ДТП с погибшими из-за гололеда на трассе Р-243.
На прошлой неделе после предупреждений о приближении холодов и возможных осадков в регионе произошло два ДТП с гибелью людей. По данным Госавтоинспекции, причиной аварий на трассе Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь стало обледенение дороги. Ответственность за проведение обработки трассы лежит на федеральной компании "Холмогоры". Однако необходимые работы не были проведены своевременно.
Ситников подчеркнул, что все силы и средства у дорожников есть.
"Почему тогда принимаются несвоевременные решения? В итоге мы теряем людей. Убедительно прошу прокуратуру, следственный комитет дать правую оценку деятельности должностных лиц по неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства настоятельно рекомендую выходить на руководство компании и наводить порядок", - написал глава региона в Telegram-канале.
Губернатор поставил задачу главам городов и районов незамедлительно информировать оперативные службы обо всех фактах некачественной обработки дорог.
В прокуратуре Костромской области уточнили РИА Новости, о каких ДТП идет речь. Одно из них произошло 11 ноября - столкнулись два легковых автомобиля, один водитель погиб. Второе ДТП случилось 13 ноября - столкнулись семь автомобилей, включая грузовики, погибли два человека, одного госпитализировали.
В надзорном ведомстве отметили, что прокуратура Костромской области координирует работу правоохранительных органов, устанавливающих обстоятельства произошедших ДТП.
"В период неблагоприятных метеорологических погодных условиях ответственными службами должны своевременно проводиться работы по обработке не только автомобильных дорог, но и дворовых территорий во избежание негативных последствий. В случае наличия оснований прокуратурой будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав участников дорожного движения", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.