Костромской губернатор поручил проверить дорожников после ДТП с погибшими

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил дать оценку действиям федеральной дорожной службы после ДТП с погибшими из-за гололеда на трассе Р-243.

На прошлой неделе после предупреждений о приближении холодов и возможных осадков в регионе произошло два ДТП с гибелью людей. По данным Госавтоинспекции, причиной аварий на трассе Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь стало обледенение дороги. Ответственность за проведение обработки трассы лежит на федеральной компании "Холмогоры". Однако необходимые работы не были проведены своевременно.

Ситников подчеркнул, что все силы и средства у дорожников есть.

"Почему тогда принимаются несвоевременные решения? В итоге мы теряем людей. Убедительно прошу прокуратуру, следственный комитет дать правую оценку деятельности должностных лиц по неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства настоятельно рекомендую выходить на руководство компании и наводить порядок", - написал глава региона в Telegram-канале.

Губернатор поставил задачу главам городов и районов незамедлительно информировать оперативные службы обо всех фактах некачественной обработки дорог.

В прокуратуре Костромской области уточнили РИА Новости, о каких ДТП идет речь. Одно из них произошло 11 ноября - столкнулись два легковых автомобиля, один водитель погиб. Второе ДТП случилось 13 ноября - столкнулись семь автомобилей, включая грузовики, погибли два человека, одного госпитализировали.

В надзорном ведомстве отметили, что прокуратура Костромской области координирует работу правоохранительных органов, устанавливающих обстоятельства произошедших ДТП.