Рейтинг@Mail.ru
Костромской губернатор поручил проверить дорожников после ДТП с погибшими - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/dtp-2055573388.html
Костромской губернатор поручил проверить дорожников после ДТП с погибшими
Костромской губернатор поручил проверить дорожников после ДТП с погибшими - РИА Новости, 17.11.2025
Костромской губернатор поручил проверить дорожников после ДТП с погибшими
Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил дать оценку действиям федеральной дорожной службы после ДТП с погибшими из-за гололеда на трассе Р-243. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T20:47:00+03:00
2025-11-17T20:47:00+03:00
происшествия
костромская область
сергей ситников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93099/40/930994063_0:64:1680:1009_1920x0_80_0_0_191605d2dd217bd9df11503b4f5f68a1.jpg
https://ria.ru/20250319/dtp-2006064549.html
https://ria.ru/20251117/dtp-2055475642.html
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93099/40/930994063_126:0:1554:1071_1920x0_80_0_0_fb4a9834ff35e46bb964cfe62a12c5d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, костромская область, сергей ситников
Происшествия, Костромская область, Сергей Ситников
Костромской губернатор поручил проверить дорожников после ДТП с погибшими

Ситников поручил проверить работу дорожных служб после ДТП из-за гололеда

© РИА Новости / Анна СкудаеваГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Анна Скудаева
Губернатор Костромской области Сергей Ситников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил дать оценку действиям федеральной дорожной службы после ДТП с погибшими из-за гололеда на трассе Р-243.
На прошлой неделе после предупреждений о приближении холодов и возможных осадков в регионе произошло два ДТП с гибелью людей. По данным Госавтоинспекции, причиной аварий на трассе Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь стало обледенение дороги. Ответственность за проведение обработки трассы лежит на федеральной компании "Холмогоры". Однако необходимые работы не были проведены своевременно.
На месте ДТП с грузовым автомобилем в Пермском крае. 19 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
На трассе в Пермском крае перевернулась фура с обувью
19 марта, 20:15
Ситников подчеркнул, что все силы и средства у дорожников есть.
"Почему тогда принимаются несвоевременные решения? В итоге мы теряем людей. Убедительно прошу прокуратуру, следственный комитет дать правую оценку деятельности должностных лиц по неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства настоятельно рекомендую выходить на руководство компании и наводить порядок", - написал глава региона в Telegram-канале.
Губернатор поставил задачу главам городов и районов незамедлительно информировать оперативные службы обо всех фактах некачественной обработки дорог.
В прокуратуре Костромской области уточнили РИА Новости, о каких ДТП идет речь. Одно из них произошло 11 ноября - столкнулись два легковых автомобиля, один водитель погиб. Второе ДТП случилось 13 ноября - столкнулись семь автомобилей, включая грузовики, погибли два человека, одного госпитализировали.
В надзорном ведомстве отметили, что прокуратура Костромской области координирует работу правоохранительных органов, устанавливающих обстоятельства произошедших ДТП.
"В период неблагоприятных метеорологических погодных условиях ответственными службами должны своевременно проводиться работы по обработке не только автомобильных дорог, но и дворовых территорий во избежание негативных последствий. В случае наличия оснований прокуратурой будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав участников дорожного движения", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
Легковушка наехала на троих детей-пешеходов в свердловской Ревде - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Девочка, выжившая после ДТП в Ревде, сможет ходить после реабилитации
Вчера, 14:47
 
ПроисшествияКостромская областьСергей Ситников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала