Куда пропали 5 человек в одну ночь? Дети семьи Соддер, исчезнувшие из огня

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Рождество 1945 года. Небольшой город Фейетвилл в Западной Вирджинии. У семьи Соддер двойной праздник — война закончилась, старший сын скоро вернется из армии. Ночью вспыхивает пожар, и половина семьи... просто исчезла. Что на самом деле случилось в ту ночь и почему это дело до сих пор считается одним из самых загадочных в истории США?

Семья, построившая жизнь с нуля

Джордж Соддер родился в Италии в 1895 году и в 13 лет перебрался в Америку. Нашел работу на железной дороге, потом работал водителем, а затем открыл собственную компанию по грузоперевозкам — возил уголь и стройматериалы.

Женился на Дженни Хенторн, тоже эмигрантке из Италии. У них родились десять детей. К 1945 году семья считалась одной из самых уважаемых в городе.

Джордж был человеком с характером — имел твердые взгляды на политику и бизнес. Особенно резко он высказывался против Муссолини и фашистского режима в Италии. В городке, где жило много итальянских эмигрантов, это создавало напряжение.

Странные моменты

Осенью 1945 года к дому Соддеров подъехал незнакомец, якобы ищущий работу. Он прошел на задний двор, показал на два блока предохранителей и сказал : "Это когда-нибудь вызовет пожар". Джордж удивился — электрику в доме только что проверили, местная энергокомпания подтвердила, что все в порядке.

Через несколько недель, в октябре, к ним пришел страховой агент. Джордж отказался покупать полис. Агент разозлился и выдал угрозу: "Ваш дом сгорит дотла, и ваши дети будут уничтожены. Это за ваши грязные замечания о Муссолини".

Перед самым Рождеством семья несколько раз замечала странную машину, которая медленно проезжала мимо дома.

Ночь, когда все изменилось

Канун Рождества 1945 года. В доме девять из десяти детей Соддеров — старший сын, 21-летний Джо служит в армии. Старшая дочь Мэрион, 19 лет, работала в магазине и купила младшим братьям и сестрам подарки. Дети так обрадовались, что попросили разрешения не ложиться спать допоздна.

В 10 вечера Дженни разрешила детям еще повеселиться. Джордж и двое старших сыновей, Джон и Джордж-младший, уже спали — они провели весь день на работе. Дженни взяла 3-летнюю Сильвию и поднялась с ней в спальню.

В половине первого ночи Дженни проснулась от телефонного звонка. Спустилась к телефону. Женский голос со "странным смехом" сказал , что ошиблись номером. Дженни повесила трубку, заметила, что Мэрион заснула на диване внизу, и вернулась в постель.

© Public domain Дженни Соддер с сыном Джоном © Public domain Дженни Соддер с сыном Джоном

Около часа ночи она проснулась снова — на этот раз от запаха дыма. Выбежала из спальни и обнаружила, что кабинет Джорджа полыхает, огонь быстро распространялся на весь дом. Рождественские огни в гостиной все еще горели.

Спасение, которое не состоялось

Джордж, Дженни и маленькая Сильвия выбежали из дома. За ними — Мэрион и двое старших сыновей, Джон и Джордж-младший. Всего шестеро. В доме оставались еще пятеро детей: 14-летний Морис, 12-летняя Марта, 9-летний Луис, 8-летняя Дженни Айрин, и 5-летняя Бетти. Они спали в мансарде.

Джордж попытался вернуться в дом, но сквозь дым и огонь ничего не было видно. Он не слышал ни криков, ни плача детей. Потом попытался использовать лестницу, которую обычно хранил у стены дома. Лестницы не оказалось на месте.

© Public domain Плакат с фотографиями пятерых пропавших детей семьи Соддер © Public domain Плакат с фотографиями пятерых пропавших детей семьи Соддер

Тогда Джордж бросился к своим грузовикам — хотел подогнать один под окно мансарды, залезть на крышу и вытащить детей. Двигатели не завелись. Вода в бочке возле дома замерзла. Телефонная линия не работала.

Мэрион побежала к соседям вызвать пожарную службу. Не дозвонилась. Сосед отправился искать начальника пожарной охраны Морриса. Пожарные приехали только в 8 утра — хотя станция находилась всего в 3 километрах от дома Соддеров. Причина задержки? Начальник Моррис не умел водить пожарную машину, и ждал, когда приедут его сотрудники.

Расследование, которого не было

Когда пожарные наконец прибыли, дом уже сгорел дотла. Инспектор полиции штата провел осмотр. Заключение: причина возгорания — неисправная проводка.

Костей не нашли. Моррис сказал Соддерам, что тела детей полностью сгорели. Дженни поговорила с работником крематория, который объяснил : даже при температуре 2000 градусов и двух часах горения кости остаются. А дом Соддеров сгорел за 45 минут.

Коронер выдал пять свидетельств о смерти — причина указана как "пожар или удушье". Вопросы множились. Почему рождественские огни продолжали гореть, если пожар вызван электрической неисправностью? Почему исчезла лестница? Почему не завелись грузовики? И главное — почему никто не слышал, как дети кричат или плачут?

Джордж, не в силах смотреть на руины, засыпал то, что осталось от дома, пятью футами земли и превратил участок в мемориальный сад.

Странные детали

Начальник пожарной охраны Моррис рассказал Соддерам, что нашел на месте пожара часть тела и закопал ее в коробке. Джордж и детектив выкопали коробку. Внутри оказалась... говяжья печень.

Газеты подхватили историю. Началась лавина сообщений. Кто-то видел пятерых детей в отеле на следующее утро после пожара. Кто-то утверждал, что обслуживал их в ресторане. В 1947-м Джордж увидел в газете фотографию школьников из Нью-Йорка. Он был уверен, что одна из девочек — его пропавшая дочь Бетти. Несмотря на настойчивость, ему не разрешили увидеть ребенка.

Семья нанимала частных детективов. Джордж сам ездил по стране, проверяя каждую зацепку. Все версии заходили в тупик.

© iStock.com / seb_ra Девушка вскрывает конверт с письмом © iStock.com / seb_ra Девушка вскрывает конверт с письмом

В 60-х годах Дженни получила конверт. Внутри — фотография мужчины, который поразительно походил на ее сына Луиса, одного из пропавших пятерых. На обороте было написано : "Луис Соддер. Я люблю брата Фрэнки. Братья А90132 или 35". Детективы попытались отследить отправителя. Безрезультатно.

Билборд, который стоял 36 лет

В 1953-м Соддеры поставили огромный билборд на месте пожара, предлагая вознаграждение в размере 5000 долларов — позже удвоенное — "за информацию, которая приведет к обнаружению любого одного или всех пяти" пропавших детей. Джордж умер в 1969-м. Билборд простоял до 1989 года — до смерти Дженни Соддер.

Младшая дочь, Сильвия, которой было всего 3 года в ночь пожара, продолжала поиски до самой смерти в 2021 году.

Что могло произойти?

Версий несколько. Официальная — дети погибли в огне, а их останки сгорели без следа. Но специалисты говорят: это невозможно при таких условиях.

© Depositphotos.com / Aleksandar Duric Скелет человека © Depositphotos.com / Aleksandar Duric Скелет человека

Вторая версия — похищение. Возможно, кто-то поджег дом, чтобы отвлечь родителей, и в суматохе украл детей. Но зачем? И куда увез? Соддеры считали, что это могла быть сицилийская мафия — месть за критику Муссолини.

Третья версия — трагическая случайность, а все странности объясняются паникой и ошибками пожарных.