Рейтинг@Mail.ru
Куда пропали 5 человек в одну ночь? Дети семьи Соддер, исчезнувшие из огня - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/deti-2055499015.html
Куда пропали 5 человек в одну ночь? Дети семьи Соддер, исчезнувшие из огня
Куда пропали 5 человек в одну ночь? Дети семьи Соддер, исчезнувшие из огня - РИА Новости, 17.11.2025
Куда пропали 5 человек в одну ночь? Дети семьи Соддер, исчезнувшие из огня
Рождество 1945 года. Небольшой город Фейетвилл в Западной Вирджинии. У семьи Соддер двойной праздник — война закончилась, старший сын скоро вернется из армии... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T18:30:00+03:00
2025-11-17T18:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131056/04/1310560423_0:116:2000:1241_1920x0_80_0_0_f77bab0b6c1e60d4deb91b49e2062a3d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131056/04/1310560423_97:0:1904:1355_1920x0_80_0_0_02f11b118b785b4d1bcf99ae3c5d5119.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Куда пропали 5 человек в одну ночь? Дети семьи Соддер, исчезнувшие из огня

© Fotolia / Anton GvozdikovТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Fotolia / Anton Gvozdikov
Тушение пожара
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Рождество 1945 года. Небольшой город Фейетвилл в Западной Вирджинии. У семьи Соддер двойной праздник — война закончилась, старший сын скоро вернется из армии. Ночью вспыхивает пожар, и половина семьи... просто исчезла. Что на самом деле случилось в ту ночь и почему это дело до сих пор считается одним из самых загадочных в истории США?

Семья, построившая жизнь с нуля

Джордж Соддер родился в Италии в 1895 году и в 13 лет перебрался в Америку. Нашел работу на железной дороге, потом работал водителем, а затем открыл собственную компанию по грузоперевозкам — возил уголь и стройматериалы.
© РИА Новости / Алексей ДаничевУголь
Уголь - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Уголь
Женился на Дженни Хенторн, тоже эмигрантке из Италии. У них родились десять детей. К 1945 году семья считалась одной из самых уважаемых в городе.
Джордж был человеком с характером — имел твердые взгляды на политику и бизнес. Особенно резко он высказывался против Муссолини и фашистского режима в Италии. В городке, где жило много итальянских эмигрантов, это создавало напряжение.

Странные моменты

Осенью 1945 года к дому Соддеров подъехал незнакомец, якобы ищущий работу. Он прошел на задний двор, показал на два блока предохранителей и сказал: "Это когда-нибудь вызовет пожар". Джордж удивился — электрику в доме только что проверили, местная энергокомпания подтвердила, что все в порядке.
Через несколько недель, в октябре, к ним пришел страховой агент. Джордж отказался покупать полис. Агент разозлился и выдал угрозу: "Ваш дом сгорит дотла, и ваши дети будут уничтожены. Это за ваши грязные замечания о Муссолини".
© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкДокументация
Документация - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Документация
Перед самым Рождеством семья несколько раз замечала странную машину, которая медленно проезжала мимо дома.

Ночь, когда все изменилось

Канун Рождества 1945 года. В доме девять из десяти детей Соддеров — старший сын, 21-летний Джо служит в армии. Старшая дочь Мэрион, 19 лет, работала в магазине и купила младшим братьям и сестрам подарки. Дети так обрадовались, что попросили разрешения не ложиться спать допоздна.
В 10 вечера Дженни разрешила детям еще повеселиться. Джордж и двое старших сыновей, Джон и Джордж-младший, уже спали — они провели весь день на работе. Дженни взяла 3-летнюю Сильвию и поднялась с ней в спальню.
В половине первого ночи Дженни проснулась от телефонного звонка. Спустилась к телефону. Женский голос со "странным смехом" сказал, что ошиблись номером. Дженни повесила трубку, заметила, что Мэрион заснула на диване внизу, и вернулась в постель.
© Public domain Дженни Соддер с сыном Джоном
Дженни Соддер с сыном Джоном - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Public domain
Дженни Соддер с сыном Джоном
Около часа ночи она проснулась снова — на этот раз от запаха дыма. Выбежала из спальни и обнаружила, что кабинет Джорджа полыхает, огонь быстро распространялся на весь дом. Рождественские огни в гостиной все еще горели.

Спасение, которое не состоялось

Джордж, Дженни и маленькая Сильвия выбежали из дома. За ними — Мэрион и двое старших сыновей, Джон и Джордж-младший. Всего шестеро. В доме оставались еще пятеро детей: 14-летний Морис, 12-летняя Марта, 9-летний Луис, 8-летняя Дженни Айрин, и 5-летняя Бетти. Они спали в мансарде.
Джордж попытался вернуться в дом, но сквозь дым и огонь ничего не было видно. Он не слышал ни криков, ни плача детей. Потом попытался использовать лестницу, которую обычно хранил у стены дома. Лестницы не оказалось на месте.
© Public domainПлакат с фотографиями пятерых пропавших детей семьи Соддер
Плакат с фотографиями пятерых пропавших детей семьи Соддер - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Public domain
Плакат с фотографиями пятерых пропавших детей семьи Соддер
Тогда Джордж бросился к своим грузовикам — хотел подогнать один под окно мансарды, залезть на крышу и вытащить детей. Двигатели не завелись. Вода в бочке возле дома замерзла. Телефонная линия не работала.
Мэрион побежала к соседям вызвать пожарную службу. Не дозвонилась. Сосед отправился искать начальника пожарной охраны Морриса. Пожарные приехали только в 8 утра — хотя станция находилась всего в 3 километрах от дома Соддеров. Причина задержки? Начальник Моррис не умел водить пожарную машину, и ждал, когда приедут его сотрудники.

Расследование, которого не было

Когда пожарные наконец прибыли, дом уже сгорел дотла. Инспектор полиции штата провел осмотр. Заключение: причина возгорания — неисправная проводка.
Костей не нашли. Моррис сказал Соддерам, что тела детей полностью сгорели. Дженни поговорила с работником крематория, который объяснил: даже при температуре 2000 градусов и двух часах горения кости остаются. А дом Соддеров сгорел за 45 минут.
© Фото : Unsplash/Chris KaridisПожар в доме
Пожар в доме - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Unsplash/Chris Karidis
Пожар в доме
Коронер выдал пять свидетельств о смерти — причина указана как "пожар или удушье". Вопросы множились. Почему рождественские огни продолжали гореть, если пожар вызван электрической неисправностью? Почему исчезла лестница? Почему не завелись грузовики? И главное — почему никто не слышал, как дети кричат или плачут?
Джордж, не в силах смотреть на руины, засыпал то, что осталось от дома, пятью футами земли и превратил участок в мемориальный сад.

Странные детали

Начальник пожарной охраны Моррис рассказал Соддерам, что нашел на месте пожара часть тела и закопал ее в коробке. Джордж и детектив выкопали коробку. Внутри оказалась... говяжья печень.
Газеты подхватили историю. Началась лавина сообщений. Кто-то видел пятерых детей в отеле на следующее утро после пожара. Кто-то утверждал, что обслуживал их в ресторане. В 1947-м Джордж увидел в газете фотографию школьников из Нью-Йорка. Он был уверен, что одна из девочек — его пропавшая дочь Бетти. Несмотря на настойчивость, ему не разрешили увидеть ребенка.
Семья нанимала частных детективов. Джордж сам ездил по стране, проверяя каждую зацепку. Все версии заходили в тупик.
© iStock.com / seb_raДевушка вскрывает конверт с письмом
Девушка вскрывает конверт с письмом - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© iStock.com / seb_ra
Девушка вскрывает конверт с письмом
В 60-х годах Дженни получила конверт. Внутри — фотография мужчины, который поразительно походил на ее сына Луиса, одного из пропавших пятерых. На обороте было написано: "Луис Соддер. Я люблю брата Фрэнки. Братья А90132 или 35". Детективы попытались отследить отправителя. Безрезультатно.

Билборд, который стоял 36 лет

В 1953-м Соддеры поставили огромный билборд на месте пожара, предлагая вознаграждение в размере 5000 долларов — позже удвоенное — "за информацию, которая приведет к обнаружению любого одного или всех пяти" пропавших детей. Джордж умер в 1969-м. Билборд простоял до 1989 года — до смерти Дженни Соддер.
Младшая дочь, Сильвия, которой было всего 3 года в ночь пожара, продолжала поиски до самой смерти в 2021 году.

Что могло произойти?

Версий несколько. Официальная — дети погибли в огне, а их останки сгорели без следа. Но специалисты говорят: это невозможно при таких условиях.
© Depositphotos.com / Aleksandar DuricСкелет человека
Скелет человека - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Depositphotos.com / Aleksandar Duric
Скелет человека
Вторая версия — похищение. Возможно, кто-то поджег дом, чтобы отвлечь родителей, и в суматохе украл детей. Но зачем? И куда увез? Соддеры считали, что это могла быть сицилийская мафия — месть за критику Муссолини.
Третья версия — трагическая случайность, а все странности объясняются паникой и ошибками пожарных.
Ни одна из версий до сих пор не объясняет всего: исчезнувшую лестницу, сломанные грузовики, анонимные письма спустя годы и говяжью печень в коробке.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала