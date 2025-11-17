Десятков: на севере Москвы завершается строительство пешеходного перехода

© Фото : Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы На севере Москвы завершается строительство пешеходного перехода

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На севере Москвы завершают строительство подземного пешеходного перехода пешеходного перехода под путями МЦД-1 и Дмитровским шоссе, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

В сообщении уточняется, что протяженность перехода составит около 84 метров.

"Переход соединит четную и нечетную стороны Дмитровского шоссе, обеспечив удобный выход к жилым домам на улице Яблочкова. Строительство объекта ведется закрытым способом и находится на завершающей стадии: ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем", - приводит слова Десяткова пресс-служба департамента.

Специалисты в рамках работ уже начали благоустройство территории. Также в рамках проекта возвели три лестничных схода, добавляется в пресс-релизе.