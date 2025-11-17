Рейтинг@Mail.ru
Десятков: на севере Москвы завершается строительство пешеходного перехода - РИА Новости, 17.11.2025
11:30 17.11.2025
Десятков: на севере Москвы завершается строительство пешеходного перехода
Десятков: на севере Москвы завершается строительство пешеходного перехода - РИА Новости, 17.11.2025
Десятков: на севере Москвы завершается строительство пешеходного перехода
На севере Москвы завершают строительство подземного пешеходного перехода пешеходного перехода под путями МЦД-1 и Дмитровским шоссе, сообщил глава столичного... РИА Новости, 17.11.2025
москва
москва, департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры москвы, василий десятков
Москва, Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, Василий Десятков
Десятков: на севере Москвы завершается строительство пешеходного перехода

Десятков: на севере Москвы подходит к концу строительство пешеходного перехода

© Фото : Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры МосквыНа севере Москвы завершается строительство пешеходного перехода
На севере Москвы завершается строительство пешеходного перехода - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы
На севере Москвы завершается строительство пешеходного перехода
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На севере Москвы завершают строительство подземного пешеходного перехода пешеходного перехода под путями МЦД-1 и Дмитровским шоссе, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
В сообщении уточняется, что протяженность перехода составит около 84 метров.
"Переход соединит четную и нечетную стороны Дмитровского шоссе, обеспечив удобный выход к жилым домам на улице Яблочкова. Строительство объекта ведется закрытым способом и находится на завершающей стадии: ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем", - приводит слова Десяткова пресс-служба департамента.
Специалисты в рамках работ уже начали благоустройство территории. Также в рамках проекта возвели три лестничных схода, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, какие дороги и мосты возведут в Москве в течение трех лет.
