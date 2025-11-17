https://ria.ru/20251117/desyatkov-2055408069.html
Десятков: на севере Москвы завершается строительство пешеходного перехода
Десятков: на севере Москвы завершается строительство пешеходного перехода - РИА Новости, 17.11.2025
Десятков: на севере Москвы завершается строительство пешеходного перехода
На севере Москвы завершают строительство подземного пешеходного перехода пешеходного перехода под путями МЦД-1 и Дмитровским шоссе, сообщил глава столичного... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T11:30:00+03:00
2025-11-17T11:30:00+03:00
2025-11-17T11:30:00+03:00
москва
департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры москвы
василий десятков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055407421_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9c91cdfb7a8a3abe311a480c7c0a87fc.jpg
https://ria.ru/20251105/rekonstruktsiya-2052912251.html
https://ria.ru/20251107/doroga-2053365624.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055407421_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_9d11017f1b7f90b8e1e7b4fd63ba0cee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры москвы, василий десятков
Москва, Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, Василий Десятков
Десятков: на севере Москвы завершается строительство пешеходного перехода
Десятков: на севере Москвы подходит к концу строительство пешеходного перехода
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На севере Москвы завершают строительство подземного пешеходного перехода пешеходного перехода под путями МЦД-1 и Дмитровским шоссе, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
В сообщении уточняется, что протяженность перехода составит около 84 метров.
"Переход соединит четную и нечетную стороны Дмитровского шоссе, обеспечив удобный выход к жилым домам на улице Яблочкова. Строительство объекта ведется закрытым способом и находится на завершающей стадии: ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем", - приводит слова Десяткова пресс-служба департамента.
Специалисты в рамках работ уже начали благоустройство территории. Также в рамках проекта возвели три лестничных схода, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, какие дороги и мосты возведут в Москве в течение трех лет.