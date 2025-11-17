Рейтинг@Mail.ru
Планы Запада по изоляции России провалились, заявил глава МГЕР - РИА Новости, 17.11.2025
12:37 17.11.2025
Планы Запада по изоляции России провалились, заявил глава МГЕР
Планы Запада по изоляции России полностью провалились, заявил председатель "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) Антон Демидов.
2025-11-17T12:37:00+03:00
2025-11-17T12:37:00+03:00
Планы Запада по изоляции России провалились, заявил глава МГЕР

Демидов: планы Запада по изоляции России полностью провалились

© Фото : партия "Единая Россия"Председатель "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) Антон Демидов
Председатель Молодой Гвардии Единой России (МГЕР) Антон Демидов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : партия "Единая Россия"
Председатель "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) Антон Демидов. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Планы Запада по изоляции России полностью провалились, заявил председатель "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) Антон Демидов.
Слет активистов "Молодой Гвардии", посвященный 20-летию молодежного крыла "Единой России", проходит в Москве.
"Многие люди - серьезные и не очень - там, в недружественных странах на Западе говорили нам, что мы будем в полной изоляции. Помните, что с нами никто не будет дружить, что мы не сможем никуда выезжать и что русским быть станет стыдно, плохо и как-то нехорошо… Так вот, уважаемые наши "доброжелатели" на Западе, ваши планы полностью провалились", - сказал Демидов во время слета.
Он отметил, что у России много друзей в мире, и эта дружба "ковалась веками".
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Бизнес-изоляция России не удалась, заявил Пушков
12 октября, 14:43
 
