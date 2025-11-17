Планы Запада по изоляции России провалились, заявил глава МГЕР

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Планы Запада по изоляции России полностью провалились, заявил председатель "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) Антон Демидов.

"Многие люди - серьезные и не очень - там, в недружественных странах на Западе говорили нам, что мы будем в полной изоляции. Помните, что с нами никто не будет дружить, что мы не сможем никуда выезжать и что русским быть станет стыдно, плохо и как-то нехорошо… Так вот, уважаемые наши "доброжелатели" на Западе, ваши планы полностью провалились", - сказал Демидов во время слета.