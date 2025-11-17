Итальянский чиновник разбил исторический витраж в министерстве

«

"Я выходил и, спускаясь по лестнице, потерял равновесие... Витраж был без защиты. Я ударился не головой, а рукой. И половина моего тела осталась висеть снаружи здания. Я чуть не упал метров с десяти. Все могло закончиться гораздо хуже", - сказал Кани. После падения он отделался синяками и испугом. По его словам, врачи предписали ему несколько дней отдыха и курс физиотерапии.