Итальянский чиновник разбил исторический витраж в министерстве
16:30 17.11.2025 (обновлено: 18:39 17.11.2025)
Итальянский чиновник разбил исторический витраж в министерстве
Итальянский чиновник разбил исторический витраж в министерстве
Член регионального совета Сардинии по вопросам промышленности Эмануэле Кани упал в министерстве по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" и разбил... РИА Новости, 17.11.2025
в мире, сардиния, осака (город), италия
В мире, Сардиния, Осака (город), Италия
Итальянский чиновник разбил исторический витраж в министерстве

Итальянский чиновник упал в министерстве и пробил исторический витраж 1932 года

© AP Photo / Gregorio BorgiaФлаги Италии и Евросоюза на здании в Риме
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме. Архивное фото
РИМ, 17 ноя – РИА Новости. Член регионального совета Сардинии по вопросам промышленности Эмануэле Кани упал в министерстве по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" и разбил витраж 1932 года работы известного художника-футуриста Марио Сирони. Деталями инцидента он поделился в интервью газете Corriere della Sera.
Чиновник заявил, что принимал участие во встрече, посвященной Всемирной выставке ЭКСПО, которая прошла в японской Осаке. Спускаясь по лестнице министерства в римском палаццо Пьячентини, он поскользнулся и разбил правую часть витража "Хартия труда" - одного из основополагающих документов итальянского фашизма.
«
"Я выходил и, спускаясь по лестнице, потерял равновесие... Витраж был без защиты. Я ударился не головой, а рукой. И половина моего тела осталась висеть снаружи здания. Я чуть не упал метров с десяти. Все могло закончиться гораздо хуже", - сказал Кани. После падения он отделался синяками и испугом. По его словам, врачи предписали ему несколько дней отдыха и курс физиотерапии.
Видеозапись инцидента с камер видеонаблюдения широко разошлась по итальянским СМИ.
Как пишет в связи с ним агентство Adnkronos, внучка художника и куратор его архива Романа Сирони назвала ущерб витражу необратимым. Стоимость произведения, по ее словам, исчисляется миллионами. Другие эксперты, отмечает издание, заявили, что на реставрацию витража уйдут от 30 до 40 тысяч евро.
Поврежденные фигуры воинов Терракотовой армии - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
В Китае испортили фигуры воинов Терракотовой армии
31 мая, 13:13
 
