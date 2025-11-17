https://ria.ru/20251117/chinovnik-2055514212.html
Итальянский чиновник разбил исторический витраж в министерстве
Итальянский чиновник разбил исторический витраж в министерстве
Итальянский чиновник разбил исторический витраж в министерстве
Член регионального совета Сардинии по вопросам промышленности Эмануэле Кани упал в министерстве по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" и разбил...
2025-11-17T16:30:00+03:00
2025-11-17T16:30:00+03:00
2025-11-17T18:39:00+03:00
в мире
сардиния
осака (город)
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146094/33/1460943304_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_5ac1356675cb9542aedf2a32b7ce8c3e.jpg
сардиния
осака (город)
италия
РИМ, 17 ноя – РИА Новости.
Член регионального совета Сардинии по вопросам промышленности Эмануэле Кани упал в министерстве по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" и разбил витраж 1932 года работы известного художника-футуриста Марио Сирони. Деталями инцидента он поделился в интервью газете Corriere della Sera
.
Чиновник заявил, что принимал участие во встрече, посвященной Всемирной выставке ЭКСПО, которая прошла в японской Осаке
. Спускаясь по лестнице министерства в римском палаццо Пьячентини, он поскользнулся и разбил правую часть витража "Хартия труда" - одного из основополагающих документов итальянского фашизма.
«
"Я выходил и, спускаясь по лестнице, потерял равновесие... Витраж был без защиты. Я ударился не головой, а рукой. И половина моего тела осталась висеть снаружи здания. Я чуть не упал метров с десяти. Все могло закончиться гораздо хуже", - сказал Кани. После падения он отделался синяками и испугом. По его словам, врачи предписали ему несколько дней отдыха и курс физиотерапии.
Видеозапись инцидента с камер видеонаблюдения широко разошлась по итальянским СМИ.
Как пишет в связи с ним агентство Adnkronos, внучка художника и куратор его архива Романа Сирони назвала ущерб витражу необратимым. Стоимость произведения, по ее словам, исчисляется миллионами. Другие эксперты, отмечает издание, заявили, что на реставрацию витража уйдут от 30 до 40 тысяч евро.