"Базальт СПО" помогает создавать задания для чемпионата по профмастерству

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Представители "Базальт СПО" поддерживает чемпионатное движение, компания помогает в разработке конкурсных заданий, которые максимально приближены к реальным рабочим ситуациям, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.

Разработчик является традиционным партнером чемпионата "Профессионалы" в рамках компетенции "Сетевое и системное администрирование".

"Мы видим значимость привнесения экспертизы от компаний-вендоров в развитие ИТ-образования и подготовки кадров. Современный системный администратор должен уметь работать с разнородной инфраструктурой, включая отечественное программное обеспечение. Наша задача – познакомить будущих специалистов с российскими ОС и помочь сформировать у них актуальные навыки, востребованные на рынке", – приводит пресс-служба слова руководителя направления по работе с образовательными организациями Татьяны Губиной.

Помимо этого, "Базальт СПО" предоставляет лицензии на операционные системы "Альт".

"Мы видим, как с каждым годом растет профессиональный уровень конкурсантов. Участники демонстрируют более осознанный подход к решению задач, глубокое понимание сетевых технологий и умение работать в условиях, максимально приближенных к реальным. А финалистам, которые отправятся на соревнования в Санкт-Петербург, желаем не теряться перед сложными задачами, сохранять хладнокровие и концентрацию", – отметили в компании.

Чемпионат "Профессионалы" – соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится по наиболее востребованным экономикой компетенциям в рамках Всероссийского чемпионатного движения.

Финал чемпионата в 2025 году проводится по трем тематическим блокам компетенций в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге.