17:38 17.11.2025
"Базальт СПО" помогает создавать задания для чемпионата по профмастерству
"Базальт СПО" помогает создавать задания для чемпионата по профмастерству
"Базальт СПО" помогает создавать задания для чемпионата по профмастерству

Компания "Базальт СПО" помогает создавать задания для чемпионата "Профессионалы"

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Представители "Базальт СПО" поддерживает чемпионатное движение, компания помогает в разработке конкурсных заданий, которые максимально приближены к реальным рабочим ситуациям, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Разработчик является традиционным партнером чемпионата "Профессионалы" в рамках компетенции "Сетевое и системное администрирование".
Геоскан: победители Профессионалов могут работать у партнеров движения - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Геоскан": победители "Профессионалов" могут работать у партнеров движения
12 ноября, 13:50
"Мы видим значимость привнесения экспертизы от компаний-вендоров в развитие ИТ-образования и подготовки кадров. Современный системный администратор должен уметь работать с разнородной инфраструктурой, включая отечественное программное обеспечение. Наша задача – познакомить будущих специалистов с российскими ОС и помочь сформировать у них актуальные навыки, востребованные на рынке", – приводит пресс-служба слова руководителя направления по работе с образовательными организациями Татьяны Губиной.
Помимо этого, "Базальт СПО" предоставляет лицензии на операционные системы "Альт".
"Мы видим, как с каждым годом растет профессиональный уровень конкурсантов. Участники демонстрируют более осознанный подход к решению задач, глубокое понимание сетевых технологий и умение работать в условиях, максимально приближенных к реальным. А финалистам, которые отправятся на соревнования в Санкт-Петербург, желаем не теряться перед сложными задачами, сохранять хладнокровие и концентрацию", – отметили в компании.
Чемпионат "Профессионалы" – соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится по наиболее востребованным экономикой компетенциям в рамках Всероссийского чемпионатного движения.
Финал чемпионата в 2025 году проводится по трем тематическим блокам компетенций в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге.
Чемпионат "Профессионалы" организован при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.
Астра: партнеры чемпионатного движения помогают создавать навыки - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Астра": партнеры чемпионатного движения помогают создавать навыки
12 ноября, 13:50
 
