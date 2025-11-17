Минпромторг не ожидает перебоев с кремнием в России

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ не ожидает перебоев в обеспечении потребителей кремнием на внутреннем рынке на фоне приостановки работы завода "Русала", сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Приостановка (консервация) работы завода обусловлена необходимостью оптимизации производственной нагрузки в условиях сложившейся ценовой конъюнктуры и концентрации ресурсов на более маржинальных переделах, в том числе ориентированных на экспортные рынки. Минпромторг России не ожидает перебоев в обеспечении потребителей кремнием на внутреннем рынке в связи с указанными нововведениями",- пояснили в министерстве.
Ранее в пресс-службе "Русала" сообщили РИА Новости, что крупнейший в РФ кремниевый завод, входящий в группу "Русала", приостановит производство с 1 января 2026 года из-за профицита в мире и роста импорта кремния по демпинговым ценам в РФ.
Также компания сообщала РИА Новости, что снизит производство кремния на 35%, примерно до 35 тысяч тонн в 2025 году на фоне мирового профицита из-за перепроизводства в Китае. В прошлом году выпуск кремния достигал 53,4 тысячи тонн.
