Минпромторг не ожидает перебоев с кремнием в России - РИА Новости, 17.11.2025
20:54 17.11.2025
Минпромторг не ожидает перебоев с кремнием в России
Минпромторг РФ не ожидает перебоев в обеспечении потребителей кремнием на внутреннем рынке на фоне приостановки работы завода "Русала"
россия
китай
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
русал
экономика
россия
китай
россия, китай, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), русал, экономика
Россия, Китай, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Русал, Экономика
Завод компании "Русал"
Завод компании "Русал". Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ не ожидает перебоев в обеспечении потребителей кремнием на внутреннем рынке на фоне приостановки работы завода "Русала", сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Приостановка (консервация) работы завода обусловлена необходимостью оптимизации производственной нагрузки в условиях сложившейся ценовой конъюнктуры и концентрации ресурсов на более маржинальных переделах, в том числе ориентированных на экспортные рынки. Минпромторг России не ожидает перебоев в обеспечении потребителей кремнием на внутреннем рынке в связи с указанными нововведениями",- пояснили в министерстве.
Ранее в пресс-службе "Русала" сообщили РИА Новости, что крупнейший в РФ кремниевый завод, входящий в группу "Русала", приостановит производство с 1 января 2026 года из-за профицита в мире и роста импорта кремния по демпинговым ценам в РФ.
Также компания сообщала РИА Новости, что снизит производство кремния на 35%, примерно до 35 тысяч тонн в 2025 году на фоне мирового профицита из-за перепроизводства в Китае. В прошлом году выпуск кремния достигал 53,4 тысячи тонн.
Россия Китай Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) Русал Экономика
 
 
Версия 2023.1 Beta
