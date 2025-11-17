Объем инвестиций резидентов ОЭЗ Петербурга превысил 156 миллиардов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Общий объем инвестиций резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" с момента ее основания в 2006 году превысил 156 миллиардов рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Итоги работы Особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге подвели в понедельник на заседании городского правительства под председательством губернатора. Обсуждались также перспективы ее развития.

"Развитие передовой промышленности входит в число десяти приоритетов развития Санкт-Петербурга. Наш город вносит большой вклад в укрепление технологической и индустриальной мощи России. Все последние годы мы наблюдаем рост интереса инвесторов к реализации проектов в Петербурге. Мы должны опережающими темпами создавать для них инфраструктуру", – сказал Беглов на заседании.

Он отметил, что в новом генплане город нарастил промышленные территории на 700 гектаров, сохранил земли промышленного назначения, а не передал их под жилую застройку. Это дало толчок для частных инвестиций в создание промышленных площадок, где появятся новые производства и будут созданы новые рабочие места.

"Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" – одна из самых эффективных в стране… С момента ее основания в 2006 году общий объем инвестиций резидентов превысил 156 миллиардов рублей. Там создано около восьми тысяч рабочих мест. Резидентами особой экономической зоны являются 66 компаний", - сказал губернатор.

Он отметил, что налоговые поступления резидентов в бюджеты и внебюджетные фонды составили более 108 миллиардов рублей, в том числе в бюджет Петербурга - около 30 миллиардов рублей.

По словам Беглова, за первое полугодие этого года резиденты вложили более 15,3 миллиарда рублей инвестиций в свои проекты. Этот показатель на 60% превысил результат за аналогичный период прошлого года.

"Рост инвестиций более чем в полтора раза свидетельствует о доверии бизнеса к Особой экономической зоне как ключевой площадке технологического развития Петербурга. Все это дает реальный эффект. Это почти двукратный рост налогов, новые рабочие места с хорошей зарплатой и прочный фундамент для дальнейшего развития промышленности нашего города. Петербургу впервые одобрен казначейский инфраструктурный кредит на развитие ОЭЗ. В частности, на эти деньги будет построен инновационный центр исследований и разработок", – сказал губернатор.

По информации властей, с конца 2024 года фокус развития ОЭЗ смещается на создание готовых инновационных центров для высокотехнологичных компаний. Помимо строительства второго центра на "Новоорловской" планируется возведение еще трех объектов на площадках "Шушары" и "Парнас" общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. Эти площадки включены в состав ОЭЗ в конце 2023 года, там ведутся проектные работы. Строительство инфраструктуры начнется в ближайшее время. Ввод площадки "Шушары" запланирован на 2031 год, площадки "Парнас" - на 2027 год. В планах на следующий год - ввести в эксплуатацию 11 новых производств. Это предприятия по производству радиоэлектронной продукции, газотурбинных двигателей, инновационного сценического оборудования и ряда других.

"План по наращиванию инфраструктуры и темпов строительства на территории ОЭЗ представляется своевременным и обоснованным. Мы принципиально пересмотрели подходы к предоставлению площадей. Предприниматели смогут получить не просто подготовленные участки, но и готовые помещения под инновационные центры для малых технологических компаний. Такой подход должен поддерживаться нами на постоянной основе. Это приоритет развития города как крупнейшего научного производственно-технологического центра не только России, но и мира", – заявил Беглов.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов поручил проработать выделение необходимого финансирования из бюджета Петербурга для опережающего развития Особой экономической зоны с учетом возвратности этих средств из федерального бюджета. В 2024 году управляющая компания ОЭЗ впервые получила финансирование в размере 2,1 миллиарда рублей на строительство инфраструктуры ОЭЗ, возмещенных городом из федерального бюджета за счет механизма возмещения затрат на строительство инфраструктуры ОЭЗ. В 2025 году планируется получить еще 478 миллионов рублей, а в 2026 году - 1,6 миллиарда рублей.