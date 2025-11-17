Рейтинг@Mail.ru
Объем инвестиций резидентов ОЭЗ Петербурга превысил 156 миллиардов рублей
14:59 17.11.2025
Объем инвестиций резидентов ОЭЗ Петербурга превысил 156 миллиардов рублей
Объем инвестиций резидентов ОЭЗ Петербурга превысил 156 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.11.2025
Объем инвестиций резидентов ОЭЗ Петербурга превысил 156 миллиардов рублей
Общий объем инвестиций резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" с момента ее основания в 2006 году превысил 156 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T14:59:00+03:00
2025-11-17T14:59:00+03:00
санкт-петербург
россия
александр беглов
парнас
особые экономические зоны
стрельна
санкт-петербург
россия
стрельна
санкт-петербург, россия, александр беглов, парнас, особые экономические зоны, стрельна
Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, ПАРНАС, Особые экономические зоны, Стрельна
Объем инвестиций резидентов ОЭЗ Петербурга превысил 156 миллиардов рублей

Беглов: общий объем инвестиций резидентов ОЭЗ Петербурга превысил 156 млрд руб

Финансы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Общий объем инвестиций резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" с момента ее основания в 2006 году превысил 156 миллиардов рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Итоги работы Особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге подвели в понедельник на заседании городского правительства под председательством губернатора. Обсуждались также перспективы ее развития.
Работник коммунальной службы чистит от снега и сосулек крышу дома в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Петербурге нейросеть будет выявлять сосульки на крышах
Вчера, 11:24
"Развитие передовой промышленности входит в число десяти приоритетов развития Санкт-Петербурга. Наш город вносит большой вклад в укрепление технологической и индустриальной мощи России. Все последние годы мы наблюдаем рост интереса инвесторов к реализации проектов в Петербурге. Мы должны опережающими темпами создавать для них инфраструктуру", – сказал Беглов на заседании.
Он отметил, что в новом генплане город нарастил промышленные территории на 700 гектаров, сохранил земли промышленного назначения, а не передал их под жилую застройку. Это дало толчок для частных инвестиций в создание промышленных площадок, где появятся новые производства и будут созданы новые рабочие места.
"Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" – одна из самых эффективных в стране… С момента ее основания в 2006 году общий объем инвестиций резидентов превысил 156 миллиардов рублей. Там создано около восьми тысяч рабочих мест. Резидентами особой экономической зоны являются 66 компаний", - сказал губернатор.
Он отметил, что налоговые поступления резидентов в бюджеты и внебюджетные фонды составили более 108 миллиардов рублей, в том числе в бюджет Петербурга - около 30 миллиардов рублей.
По словам Беглова, за первое полугодие этого года резиденты вложили более 15,3 миллиарда рублей инвестиций в свои проекты. Этот показатель на 60% превысил результат за аналогичный период прошлого года.
"Рост инвестиций более чем в полтора раза свидетельствует о доверии бизнеса к Особой экономической зоне как ключевой площадке технологического развития Петербурга. Все это дает реальный эффект. Это почти двукратный рост налогов, новые рабочие места с хорошей зарплатой и прочный фундамент для дальнейшего развития промышленности нашего города. Петербургу впервые одобрен казначейский инфраструктурный кредит на развитие ОЭЗ. В частности, на эти деньги будет построен инновационный центр исследований и разработок", – сказал губернатор.
По информации властей, с конца 2024 года фокус развития ОЭЗ смещается на создание готовых инновационных центров для высокотехнологичных компаний. Помимо строительства второго центра на "Новоорловской" планируется возведение еще трех объектов на площадках "Шушары" и "Парнас" общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. Эти площадки включены в состав ОЭЗ в конце 2023 года, там ведутся проектные работы. Строительство инфраструктуры начнется в ближайшее время. Ввод площадки "Шушары" запланирован на 2031 год, площадки "Парнас" - на 2027 год. В планах на следующий год - ввести в эксплуатацию 11 новых производств. Это предприятия по производству радиоэлектронной продукции, газотурбинных двигателей, инновационного сценического оборудования и ряда других.
"План по наращиванию инфраструктуры и темпов строительства на территории ОЭЗ представляется своевременным и обоснованным. Мы принципиально пересмотрели подходы к предоставлению площадей. Предприниматели смогут получить не просто подготовленные участки, но и готовые помещения под инновационные центры для малых технологических компаний. Такой подход должен поддерживаться нами на постоянной основе. Это приоритет развития города как крупнейшего научного производственно-технологического центра не только России, но и мира", – заявил Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов поручил проработать выделение необходимого финансирования из бюджета Петербурга для опережающего развития Особой экономической зоны с учетом возвратности этих средств из федерального бюджета. В 2024 году управляющая компания ОЭЗ впервые получила финансирование в размере 2,1 миллиарда рублей на строительство инфраструктуры ОЭЗ, возмещенных городом из федерального бюджета за счет механизма возмещения затрат на строительство инфраструктуры ОЭЗ. В 2025 году планируется получить еще 478 миллионов рублей, а в 2026 году - 1,6 миллиарда рублей.
На территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге зарегистрированы в качестве резидентов 66 компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты - более 234 миллиардов рублей. ОЭЗ размещается на 4 участках - "Нойдорф" (поселок Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга), "Новоорловская" (Приморский район Санкт-Петербурга), "Парнас" (Выборгский район Санкт-Петербурга) и "Шушары" (Пушкинский район Санкт-Петербурга). Режим ОЭЗ "Санкт-Петербург" действует до 2054 года.
Вид на Литейный проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Петербурге реставрируют будущий Дом реставратора
Вчера, 10:54
 
Санкт-ПетербургРоссияАлександр БегловПАРНАСОсобые экономические зоныСтрельна
 
 
