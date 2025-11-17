https://ria.ru/20251117/basketbolistki-2055589343.html
Российские баскетболистки уступили Венгрии в товарищеском матче
Женская сборная России по баскетболу уступила команде Венгрии в товарищеском матче, который прошел в Секешфехерваре. РИА Новости Спорт, 17.11.2025
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Женская сборная России по баскетболу уступила команде Венгрии в товарищеском матче, который прошел в Секешфехерваре.
Встреча завершилась со счетом 53:52 (15:17, 13:12, 14:12, 11:11). Самой результативной баскетболисткой матча стала россиянка Анастасия Олаири Косу, на счету которой 11 очков. В составе победительниц больше всех очков набрала Беатрикс Мерес (9).
Первый товарищеский матч также завершился победой сборной Венгрии
(70:61).
В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA
) отстранила мужские и женские российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине
. Аналогичное решение приняла Евролига
.