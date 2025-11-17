Рейтинг@Mail.ru
Российские баскетболистки уступили Венгрии в товарищеском матче
Баскетбол
Баскетбол
 
23:17 17.11.2025 (обновлено: 23:50 17.11.2025)
Российские баскетболистки уступили Венгрии в товарищеском матче
Российские баскетболистки уступили Венгрии в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Российские баскетболистки уступили Венгрии в товарищеском матче
Женская сборная России по баскетболу уступила команде Венгрии в товарищеском матче, который прошел в Секешфехерваре. РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Новости
Российские баскетболистки уступили Венгрии в товарищеском матче

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Женская сборная России по баскетболу уступила команде Венгрии в товарищеском матче, который прошел в Секешфехерваре.
Встреча завершилась со счетом 53:52 (15:17, 13:12, 14:12, 11:11). Самой результативной баскетболисткой матча стала россиянка Анастасия Олаири Косу, на счету которой 11 очков. В составе победительниц больше всех очков набрала Беатрикс Мерес (9).
Первый товарищеский матч также завершился победой сборной Венгрии (70:61).
В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила мужские и женские российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Аналогичное решение приняла Евролига.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Российские баскетболистки проиграли сборной Венгрии в товарищеском матче
16 ноября, 22:31
 
