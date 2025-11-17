Российские баскетболистки уступили Венгрии в товарищеском матче

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Женская сборная России по баскетболу уступила команде Венгрии в товарищеском матче, который прошел в Секешфехерваре.

Встреча завершилась со счетом 53:52 (15:17, 13:12, 14:12, 11:11). Самой результативной баскетболисткой матча стала россиянка Анастасия Олаири Косу, на счету которой 11 очков. В составе победительниц больше всех очков набрала Беатрикс Мерес (9).