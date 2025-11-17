Суд заочно арестовал напавшего на баскетболиста ЦСКА в Раменском

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в избиении профессионального баскетболиста в ночном клубе в Раменском находится за пределами РФ, он заочно арестован, сообщили РИА Новости в Мособлсуде.
"Подозреваемому заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Для проведения следственных действий он не явился в связи с нахождением за пределами границы Российской Федерации", - сказали в суде.
Там отметили, что он заочно арестован на срок два месяца с момента задержания на территории РФ либо экстрадиции или депортации.
Спортивный директор молодежного проекта баскетбольного клуба ЦСКА Евгений Чернявский ранее сообщил РИА Новости, что форвард "ЦСКА-Юниора" Владимир Ершов был введен в медикаментозный сон после того, как его избили в ночном клубе в Раменском. Позднее получившего черепно-мозговую травму спортсмена перевели из реанимации в отделение нейрохирургии, а вскоре выписали из больницы.
Как заявляли в пресс-службах подмосковной полиции и областного главка СК, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант - молодой человек 1999 года рождения, его разыскивали. По предварительной информации, в одном из ночных клубов Раменского на улице Воровского между ним и потерпевшим произошел конфликт, который перерос в драку.
