Баскетбол
 
14:45 17.11.2025
Суд заочно арестовал напавшего на баскетболиста ЦСКА в Раменском
Суд заочно арестовал напавшего на баскетболиста ЦСКА в Раменском
раменское, россия, цска, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), спорт
Баскетбол, Раменское, Россия, ЦСКА, Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Спорт
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в избиении профессионального баскетболиста в ночном клубе в Раменском находится за пределами РФ, он заочно арестован, сообщили РИА Новости в Мособлсуде.
"Подозреваемому заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Для проведения следственных действий он не явился в связи с нахождением за пределами границы Российской Федерации", - сказали в суде.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Американского баскетболиста "Пармы" оскорбляли фанаты клуба
15 ноября, 23:56
Там отметили, что он заочно арестован на срок два месяца с момента задержания на территории РФ либо экстрадиции или депортации.
Спортивный директор молодежного проекта баскетбольного клуба ЦСКА Евгений Чернявский ранее сообщил РИА Новости, что форвард "ЦСКА-Юниора" Владимир Ершов был введен в медикаментозный сон после того, как его избили в ночном клубе в Раменском. Позднее получившего черепно-мозговую травму спортсмена перевели из реанимации в отделение нейрохирургии, а вскоре выписали из больницы.
Как заявляли в пресс-службах подмосковной полиции и областного главка СК, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант - молодой человек 1999 года рождения, его разыскивали. По предварительной информации, в одном из ночных клубов Раменского на улице Воровского между ним и потерпевшим произошел конфликт, который перерос в драку.
Алекс Пойтресс - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Американский баскетболист "Зенита" Пойтресс перенес операцию
14 ноября, 13:01
 
БаскетболРаменскоеРоссияЦСКАМосковский областной судСледственный комитет России (СК РФ)Спорт
 
