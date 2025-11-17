Суд заочно арестовал напавшего на баскетболиста ЦСКА в Раменском

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в избиении профессионального баскетболиста в ночном клубе в Раменском находится за пределами РФ, он заочно арестован, сообщили РИА Новости в Мособлсуде.

Там отметили, что он заочно арестован на срок два месяца с момента задержания на территории РФ либо экстрадиции или депортации.