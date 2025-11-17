Подозреваемая в убийстве сына в Балашихе может страдать от шизофрении

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве сына в подмосковной Балашихе, предположительно, страдает шизофренией, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Предварительно установлено, что женщина страдает шизофренией", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что женщина неоднократно проходила лечение в психиатрической больнице, а также употребляла наркотические средства.