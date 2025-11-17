Рейтинг@Mail.ru
10:32 17.11.2025
Подозреваемая в убийстве сына в Балашихе может страдать от шизофрении
Подозреваемая в убийстве сына в Балашихе может страдать от шизофрении
Подозреваемая в убийстве сына в подмосковной Балашихе, предположительно, страдает шизофренией, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.11.2025
происшествия
балашиха
москва
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
балашиха
москва
московская область (подмосковье)
происшествия, балашиха, москва, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Москва, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемая в убийстве сына в Балашихе может страдать от шизофрении

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве сына в подмосковной Балашихе, предположительно, страдает шизофренией, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Предварительно установлено, что женщина страдает шизофренией", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что женщина неоднократно проходила лечение в психиатрической больнице, а также употребляла наркотические средства.
В воскресенье в Гольяновском пруду в Москве был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего - предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Вечером того же дня главное следственное управление СК по Подмосковью сообщило, что в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика. Утром в понедельник главк сообщил о задержании матери мальчика по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась, что убила ребенка, написав явку с повинной.
Кадр видео с места происшествия, где в одной из квартир города Балашихи было обнаружено тело ребенка - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
СК показал кадры квартиры в Балашихе, где нашли тело ребенка
16 ноября, 22:51
 
