Подозреваемая в убийстве сына в Балашихе может страдать от шизофрении

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве сына в подмосковной Балашихе, предположительно, страдает шизофренией, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Предварительно установлено, что женщина страдает шизофренией", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что женщина неоднократно проходила лечение в психиатрической больнице, а также употребляла наркотические средства.
В воскресенье в Гольяновском пруду в Москве был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего - предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Вечером того же дня главное следственное управление СК по Подмосковью сообщило, что в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика. Утром в понедельник главк сообщил о задержании матери мальчика по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась, что убила ребенка, написав явку с повинной.
