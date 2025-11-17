"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Военно-морские силы КНР поставили на боевое дежурство новый авианосец "Фуцзянь" — третий в китайском флоте. Строительство от закладки корабля до полной боевой готовности заняло восемь лет и девять месяцев, что для вымпела такой сложности — рекорд. Пекин стремительно расширяет зону влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе и намерен бросить вызов гегемонии США. О том, что известно об авианосце, — в материале РИА Новости.

Корабль и эскорт

"Фуцзянь" — первый авианосец, построенный по оригинальному проекту с использованием только китайских технологий. По классификации он проходит как "Тип 003". Церемонию передачи флоту провели в порту Санья на острове Хайнань. Торжественное мероприятие посетил председатель КНР Си Цзиньпин.

Корабль заложили на шанхайской верфи Jiangnan Shipyard Group в 2017-м. Элементы конструкции изготавливали на разных предприятиях. К сборке приступили в 2021-м. В июле прошлого года западные СМИ опубликовали спутниковые снимки, на которых было видно, что авианосец уже получил надстройку и системы запуска катапульт. "Фуцзянь" спустили на воду три года назад, и он прошел полный цикл ходовых испытаний.

Параллельно под него создавалось авиакрыло. Палубных летчиков тренировали в Ухане на бетонной имитации "Фуцзяня". В качестве кораблей эскорта, вероятно, используют ракетные эсминцы "Тип 055", которые строятся с конца 2014-го и в своем классе уступают по водоизмещению только американским "Замволтам".

У ВМС НОАК уже есть авианосцы "Ляонин" и "Шаньдун". Первый — это переданный Китаю в 1990-х недостроенный советский авианесущий крейсер "Варяг", второй — корабль, построенный по схожему проекту. Их приняли в состав ВМС в 2012-м и 2019-м соответственно.

Электромагнитное "ноу-хау"

"Фуцзянь" — крупнейший авианосец, построенный не США. Полное водоизмещение оценивается в 80 тысяч тонн, длина — 320 метров, ширина — 75. От предшественников корабль унаследовал неядерную силовую установку: паровые турбины и дизель-генераторы. В целом "Фуцзянь" сопоставим с американскими авианосцами 1960-х типа "Китти Хок".

Но такие электромагнитные катапульты для взлета палубных истребителей, как у "Фуцзяня", пока есть только у новейшего американского "Джеральда Форда". Они более плавно ускоряют самолет, чем традиционные паровые, позволяют регулировать скорость в зависимости от массы аппарата, меньше весят, проще по конструкции. Для них не нужно монтировать сложную трубопроводную систему и котлы высокого давления, что освобождает место на корабле.

Надстройка и два лифта — по правому борту, как и на авианосце "Шаньдун". Подъемники поднимают уже не по одному, а по два самолета, это серьезное улучшение. Причем надстройка получилась компактнее: в ней располагаются центр управления полетами, радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой, а также средства связи.

Наступательного вооружения "Фуцзянь" не несет, а ПВО ограничена скорострельными зенитными автоматами "Тип 730" и ЗРК малого радиуса действия HQ-10. Главная ударная сила — многоцелевые истребители J-35 и J-15T/DT, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-600, а также вертолеты семейства Z-20. Утверждают, что "Фуцзянь" способен взять на борт более 50 летательных аппаратов, не считая БПЛА.

Особенно интересны новейшие палубные истребители пятого поколения J-35. Прототип впервые поднялся в воздух в 2021-м, а в 2024-м J-35 успешно завершил летные испытания. По информации китайских СМИ, истребитель малозаметен: его эффективная площадь рассеивания (ЭПР) меньше человеческой ладони. Способен нести широкую номенклатуру вооружений, включая ракеты "воздух — воздух" PL-17 дальностью до 400 километров. Вместе с самолетами ДРЛО J-35 смогут контролировать все подступы к авианосной ударной группе.

Вырваться в Мировой океан

Замдиректора Института международных исследований при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун сообщил газете Global Times, что "Фуцзянь" построен для противостояния так называемой второй островной цепи сдерживания США, проходящей через остров Гуам.

"Американцы развернули вокруг нас три островные цепи, — объяснил он. — Первая — это Окинава, Тайвань и Филиппины, вторая — Гуам, третья — Гавайи. Фактически мы уже распространили наше сдерживание на вторую. Тайвань — ключевой узел в первой, где мы обладаем весьма значительным преимуществом. То есть ее уничтожение для КНР не проблема, хотя политика Пекина в отношении Тайваня по-прежнему ориентирована на мирное воссоединение".

Китай явно замыслил оспорить гегемонию всемогущих ВМС США на Тихом океане. И три авианосца — это не предел. По данным СМИ, в Ухане построили полноценный макет четвертого. Водоизмещение, по оценкам, — 115 тысяч тонн, длина — 340 метров, ширина — 83. Скорость — больше 30 узлов (50 километров в час). Авиакрыло — 60-80 самолетов, вертолетов и тяжелых беспилотников. Предполагается, что этот корабль получит ядерную силовую установку.

"Китай последовательно наращивает возможности проведения операции на значительном удалении от своей территории, — считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. — Без авианосца это невозможно, тем более что у Пекина все-таки есть морская часть инициативы "Один пояс, один путь". Также у КНР достаточно активная политика в Африке, нельзя забывать и про Пакистан. Но очевидно, что больше всех китайских авианосцев опасаются американцы".

А кораблестроительной отрасли США режут бюджет. Только в этом году Пентагон отказался от строительства двух подводных лодок типа "Вирджиния" и двух эсминцев класса "Арли Бёрк". Постепенно приходит в упадок флот крейсеров "Тикондерога": у всех уже больше 30 лет службы. Не хватает мощностей и у заметно устаревших корабельных верфей.