Архиепископ Езрас назвал политические репрессии в Армении мстительностью

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Езрас (в миру Мкртич Нерсисян) заявил, что политические репрессии руководства Армении против оппонентов совершаются из мстительности и с грубым нарушением закона.
"Сегодня в Республике Армения под давлением государственного аппарата происходят аресты по сфабрикованным обвинениям и абсурдным предлогам – людей берут в заложники, с ними жестоко расправляются, ограничивая их свободу, пытаясь запугать, подавить и заставить умолкнуть справедливый голос… Люди, оказавшиеся сегодня в тюремных камерах – среди них и мой родной брат Геворг Нерсисян и его сын, – это сыновья армянского народа, защищающие свою веру, достоинство и Родину. Применяемые по отношению к ним политические репрессии совершаются из мстительности, с грубым нарушением закона и прикрываясь государственнической риторикой", – говорится в его заявлении, опубликованном в понедельник сайтом Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ.
В Армении передано в суд уголовное в отношении брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II, Геворг и Амбарцум Нерсисяны обвиняются в препятствовании предвыборной агитации.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* запрещена в РФ как экстремистская.
