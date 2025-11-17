Рейтинг@Mail.ru
Архиепископ Езрас назвал политические репрессии в Армении мстительностью - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/armeniya-2055554761.html
Архиепископ Езрас назвал политические репрессии в Армении мстительностью
Архиепископ Езрас назвал политические репрессии в Армении мстительностью - РИА Новости, 17.11.2025
Архиепископ Езрас назвал политические репрессии в Армении мстительностью
Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Езрас (в миру Мкртич Нерсисян) заявил, что политические репрессии... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T19:04:00+03:00
2025-11-17T19:04:00+03:00
армения
россия
ереван
гарегин ii
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015770136_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_32239a907b6eb8a14aa1700abdf32b6d.jpg
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025793971.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015770136_96:0:1235:854_1920x0_80_0_0_34dd620cfd3d1c07af37e21830d196a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, ереван, гарегин ii, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, в мире
Армения, Россия, Ереван, Гарегин II, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, В мире
Архиепископ Езрас назвал политические репрессии в Армении мстительностью

Архиепископ Езрас: репрессии в Армении совершаются из мстительности

© Фото предоставлено Российской и Ново-Нахичеванской епархией Армянской апостольской церквиГлава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисян)
Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисян) - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото предоставлено Российской и Ново-Нахичеванской епархией Армянской апостольской церкви
Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисян). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Езрас (в миру Мкртич Нерсисян) заявил, что политические репрессии руководства Армении против оппонентов совершаются из мстительности и с грубым нарушением закона.
"Сегодня в Республике Армения под давлением государственного аппарата происходят аресты по сфабрикованным обвинениям и абсурдным предлогам – людей берут в заложники, с ними жестоко расправляются, ограничивая их свободу, пытаясь запугать, подавить и заставить умолкнуть справедливый голос… Люди, оказавшиеся сегодня в тюремных камерах – среди них и мой родной брат Геворг Нерсисян и его сын, – это сыновья армянского народа, защищающие свою веру, достоинство и Родину. Применяемые по отношению к ним политические репрессии совершаются из мстительности, с грубым нарушением закона и прикрываясь государственнической риторикой", – говорится в его заявлении, опубликованном в понедельник сайтом Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ.
В Армении передано в суд уголовное в отношении брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II, Геворг и Амбарцум Нерсисяны обвиняются в препятствовании предвыборной агитации.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* запрещена в РФ как экстремистская.
Сотрудники правоохранительных органов возле резиденции главы Армянской церкви - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Российская епархия ААЦ прокомментировала ситуацию в резиденции католикоса
27 июня, 12:46
 
АрменияРоссияЕреванГарегин IIНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала