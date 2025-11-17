Архиепископ Езрас назвал политические репрессии в Армении мстительностью

"Сегодня в Республике Армения под давлением государственного аппарата происходят аресты по сфабрикованным обвинениям и абсурдным предлогам – людей берут в заложники, с ними жестоко расправляются, ограничивая их свободу, пытаясь запугать, подавить и заставить умолкнуть справедливый голос… Люди, оказавшиеся сегодня в тюремных камерах – среди них и мой родной брат Геворг Нерсисян и его сын, – это сыновья армянского народа, защищающие свою веру, достоинство и Родину. Применяемые по отношению к ним политические репрессии совершаются из мстительности, с грубым нарушением закона и прикрываясь государственнической риторикой", – говорится в его заявлении, опубликованном в понедельник сайтом Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ.