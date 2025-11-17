В Армении передали в суд дело против родственников католикоса Гарегина II

ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. В Армении передано в суд уголовное дело брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II - Геворг и Амбарцум Нерсисяны обвиняются в препятствовании предвыборной агитации, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.