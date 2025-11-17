Рейтинг@Mail.ru
В Армении передали в суд дело против родственников католикоса Гарегина II - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/armenija-2055405831.html
В Армении передали в суд дело против родственников католикоса Гарегина II
В Армении передали в суд дело против родственников католикоса Гарегина II - РИА Новости, 17.11.2025
В Армении передали в суд дело против родственников католикоса Гарегина II
В Армении передано в суд уголовное дело брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II - Геворг и Амбарцум Нерсисяны обвиняются в препятствовании... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:57:00+03:00
2025-11-17T10:57:00+03:00
в мире
армения
россия
ереван
гарегин ii
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053530655_0:63:771:498_1920x0_80_0_0_3b5f8cfc7f65e6b4da60e9a54383f447.jpg
https://ria.ru/20251113/armeniya-2054855092.html
https://ria.ru/20251027/sk-2050913102.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053530655_0:0:771:579_1920x0_80_0_0_9f81f454ff73f659285690a60beb0a61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, ереван, гарегин ii, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, facebook
В мире, Армения, Россия, Ереван, Гарегин II, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Facebook
В Армении передали в суд дело против родственников католикоса Гарегина II

В Армении передали в суд дело против брата и племянника католикоса Гарегина II

© Фото : Diocese of Aragatsotn of the Armenian Apostolic ChurchГарегин Арсенян
Гарегин Арсенян - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Diocese of Aragatsotn of the Armenian Apostolic Church
Гарегин Арсенян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. В Армении передано в суд уголовное дело брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II - Геворг и Амбарцум Нерсисяны обвиняются в препятствовании предвыборной агитации, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.
В начале ноября адвокат Ара Зограбян заявил, что на родственников главы Армянской апостольской церкви пожаловался кандидат на муниципальных выборах в Вагаршапате от антироссийской партии "Республика" Арутюн Мкртчян. Он, в частности, заявил, что 1 ноября брат католикоса Геворг Нерсисян со своими сыновьями якобы препятствовал предвыборной агитации. Однако, по словам адвоката, брат и племянник Гарегина II лишь отказались от участия в предвыборном собрании партии, никакого конфликта не было, о чем свидетельствует запись камер видеонаблюдения. Третьего ноября брат и племянник католикоса были арестованы на месяц.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Армении апелляционный суд отклонил жалобы по делу Карапетяна
13 ноября, 19:57
"Семнадцатого ноября прокурор передал в суд дело вместе с обвинительным заключением", - говорится в сообщении.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* запрещена в РФ как экстремистская.
Полиция и участники акции протеста в Гюмри, Армения. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Армении возбудили дела против участников акции в поддержку мэра Гюмри
27 октября, 13:05
 
В миреАрменияРоссияЕреванГарегин IIНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала