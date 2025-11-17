Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли детали об анализе черного ящика самолета, упавшего в Грузии
07:52 17.11.2025 (обновлено: 08:11 17.11.2025)
СМИ раскрыли детали об анализе черного ящика самолета, упавшего в Грузии
СМИ раскрыли детали об анализе черного ящика самолета, упавшего в Грузии
Анализ бортового самописца турецкого военного самолёта, потерпевшего крушение в Грузии, планируют завершить к концу недели, вероятность внешнего вмешательства в РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T07:52:00+03:00
2025-11-17T08:11:00+03:00
СМИ раскрыли детали об анализе черного ящика самолета, упавшего в Грузии

Hurriyet: анализ чёрного ящика C-130, разбившегося в Грузии, завершат на неделе

Место крушения турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы
Место крушения турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Место крушения турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы. Архивное фото
АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Анализ бортового самописца турецкого военного самолёта, потерпевшего крушение в Грузии, планируют завершить к концу недели, вероятность внешнего вмешательства в произошедшее оценивается как минимальная, сообщил близкий к правительственным кругам колумнист турецкой проправительственной газеты Hurriyet Абдулькадир Сельви.
Министерство обороны Турции ранее заявило, что транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules разбился 11 ноября на территории Грузии. В результате катастрофы погибли 20 военных. В администрации президента подчеркнули, что расследование причин крушения ведут с особой тщательностью.
"Для расследования анализируются 180 параметров, записанных в чёрном ящике. Ожидается, что анализ самописца будет завершён к концу недели", - сказал он.
По его словам, предварительные данные с места катастрофы свидетельствуют о крайне низкой вероятности внешнего вмешательства.
"Но, как и любую другую версию, эту также рассматривают", - добавил Сельви.
В Турции изучают версию, что разбившийся в Грузии самолет сбили, пишут СМИ
13 ноября, 07:51
 
