СМИ раскрыли детали об анализе черного ящика самолета, упавшего в Грузии

АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Анализ бортового самописца турецкого военного самолёта, потерпевшего крушение в Грузии, планируют завершить к концу недели, вероятность внешнего вмешательства в произошедшее оценивается как минимальная, сообщил близкий к правительственным кругам колумнист турецкой проправительственной газеты Анализ бортового самописца турецкого военного самолёта, потерпевшего крушение в Грузии, планируют завершить к концу недели, вероятность внешнего вмешательства в произошедшее оценивается как минимальная, сообщил близкий к правительственным кругам колумнист турецкой проправительственной газеты Hurriyet Абдулькадир Сельви.

Министерство обороны Турции ранее заявило, что транспортный самолёт Lockheed C-13 0 Hercules разбился 11 ноября на территории Грузии . В результате катастрофы погибли 20 военных. В администрации президента подчеркнули, что расследование причин крушения ведут с особой тщательностью.

"Для расследования анализируются 180 параметров, записанных в чёрном ящике. Ожидается, что анализ самописца будет завершён к концу недели", - сказал он.

По его словам, предварительные данные с места катастрофы свидетельствуют о крайне низкой вероятности внешнего вмешательства.