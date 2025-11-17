"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов между Москвой и Горно-Алтайском

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" нарастит частоту полетов между Москвой и Горно-Алтайском с 30 ноября, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Так, компания дополнит ежедневные рейсы тремя новыми частотами – по четвергам, субботам и воскресеньям – и будет выполнять десять рейсов в неделю. В декабре частота будет постепенно нарастать и с 25 декабря достигнет 14 рейсов в неделю.

В январе и в феврале, в период повышенного спроса и в разгар горнолыжного сезона, планируются дополнительные полеты. Таким образом, в пиковые даты пассажирам будет доступно до трех рейсов в сутки, а общая частота достигнет 17 рейсов в неделю. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

В состав группы "Аэрофлот" также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году компания перевезла 30,1 миллиона пассажиров. С учетом других участников группы цифра достигла 55,3 миллиона.