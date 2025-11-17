Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов между Москвой и Горно-Алтайском - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/aeroflot-2055491506.html
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов между Москвой и Горно-Алтайском
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов между Москвой и Горно-Алтайском - РИА Новости, 17.11.2025
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов между Москвой и Горно-Алтайском
"Аэрофлот" нарастит частоту полетов между Москвой и Горно-Алтайском с 30 ноября, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:28:00+03:00
2025-11-17T15:28:00+03:00
москва
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94404/97/944049781_0:46:1821:1070_1920x0_80_0_0_8368be48bc028c9e749f6f2f8e21e1e6.jpg
https://ria.ru/20251112/aeroflot-2054500550.html
https://ria.ru/20251112/aeroflot-2054500550.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94404/97/944049781_167:0:1654:1115_1920x0_80_0_0_af64257a3f82b79629afb68d9ca29b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, аэрофлот
Москва, Аэрофлот
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов между Москвой и Горно-Алтайском

Частота рейсов между Москвой и Горно-Алтайском от "Аэрофлота" вырастет

© РИА Новости / Руслан КривобокКомпания "Аэрофлот - Российские авиалинии"
Компания Аэрофлот - Российские авиалинии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Компания "Аэрофлот - Российские авиалинии". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" нарастит частоту полетов между Москвой и Горно-Алтайском с 30 ноября, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Так, компания дополнит ежедневные рейсы тремя новыми частотами – по четвергам, субботам и воскресеньям – и будет выполнять десять рейсов в неделю. В декабре частота будет постепенно нарастать и с 25 декабря достигнет 14 рейсов в неделю.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Группа "Аэрофлот" запускает дополнительный рейс из Красноярска в Пекин
12 ноября, 15:25
В январе и в феврале, в период повышенного спроса и в разгар горнолыжного сезона, планируются дополнительные полеты. Таким образом, в пиковые даты пассажирам будет доступно до трех рейсов в сутки, а общая частота достигнет 17 рейсов в неделю. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
В состав группы "Аэрофлот" также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году компания перевезла 30,1 миллиона пассажиров. С учетом других участников группы цифра достигла 55,3 миллиона.
Ранее пресс-служба авиаперевозчика сообщала о старте ежегодной акции по бесплатной перевозке спортивного оборудования, которая будет действовать до 15 мая 2026 года.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Группа "Аэрофлот" запускает дополнительный рейс из Красноярска в Пекин
12 ноября, 15:25
 
МоскваАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала