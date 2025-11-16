Семак заявил, что Кассьерра скоро возобновит тренировки с "Зенитом"

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сообщил, что получивший в октябре травму нападающий Матео Кассьерра в скором времени возобновит тренировки с командой.

Кассьерра был заменен на 37-й минуте гостевого матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи". Позднее клуб сообщил РИА Новости, что у колумбийца выявлено повреждение икроножной мышцы и ему потребуется около четырех недель индивидуальных тренировок.

"Ждем следующую неделю. У нас Нино получил в последнем матче повреждение, посмотрим, насколько он будет готов. Лусиано, Кассьерра - это те игроки, которые вот-вот должны присоединиться к команде. Надеюсь, что так и будет", - приводятся слова Семака на сайте "Зенита".

Также Семак выразил надежду на то, что российский защитник Арсен Адамов, получивший повреждение перед игрой 13-го тура РПЛ против московского "Динамо" (2:1), будет участвовать в подготовке к гостевому матчу 16-го тура чемпионата России против "Нижнего Новгорода". "Я надеюсь, что он будет готовиться к этому матчу. Он пропустил часть тренировочной работы из-за травмы, и сейчас ему нужно набирать и функциональное состояние, так как он не так давно с нами тренируется, и игровой тонус, конечно, тоже. Поэтому для него это хорошая возможность потихоньку подходить к составу и набирать хорошую форму", - подчеркнул тренер.