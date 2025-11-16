https://ria.ru/20251116/zenit-2055311459.html
Семак заявил, что Кассьерра скоро возобновит тренировки с "Зенитом"
Семак заявил, что Кассьерра скоро возобновит тренировки с "Зенитом" - РИА Новости, 16.11.2025
Семак заявил, что Кассьерра скоро возобновит тренировки с "Зенитом"
Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сообщил, что получивший в октябре травму нападающий Матео Кассьерра в скором времени... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T16:37:00+03:00
2025-11-16T16:37:00+03:00
2025-11-16T16:37:00+03:00
футбол
спорт
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004618157_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b764eee6390bed3c05aa5ae3843ff566.jpg
/20251109/futbol-2053787305.html
/20251029/mostovoy-2051555196.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004618157_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b465588b28b5efb8fef22148640c325.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия
Семак заявил, что Кассьерра скоро возобновит тренировки с "Зенитом"
Семак: получивший травму в октябре Кассьерра скоро возобновит тренировки
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сообщил, что получивший в октябре травму нападающий Матео Кассьерра в скором времени возобновит тренировки с командой.
Кассьерра был заменен на 37-й минуте гостевого матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи". Позднее клуб сообщил РИА Новости, что у колумбийца выявлено повреждение икроножной мышцы и ему потребуется около четырех недель индивидуальных тренировок.
"Ждем следующую неделю. У нас Нино получил в последнем матче повреждение, посмотрим, насколько он будет готов. Лусиано, Кассьерра - это те игроки, которые вот-вот должны присоединиться к команде. Надеюсь, что так и будет", - приводятся слова Семака на сайте "Зенита".
Также Семак выразил надежду на то, что российский защитник Арсен Адамов, получивший повреждение перед игрой 13-го тура РПЛ против московского "Динамо" (2:1), будет участвовать в подготовке к гостевому матчу 16-го тура чемпионата России
против "Нижнего Новгорода". "Я надеюсь, что он будет готовиться к этому матчу. Он пропустил часть тренировочной работы из-за травмы, и сейчас ему нужно набирать и функциональное состояние, так как он не так давно с нами тренируется, и игровой тонус, конечно, тоже. Поэтому для него это хорошая возможность потихоньку подходить к составу и набирать хорошую форму", - подчеркнул тренер.
Кассьерре 28 лет. В нынешнем сезоне колумбиец принял участие в 14 матчах в различных турнирах, в которых забил семь мячей. На счету 26-летнего Адамова восемь игр и один гол.