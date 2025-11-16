"Начали замыкать кольцо". В США сообщили Зеленскому плохие новости

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Журналист Патрик Хэннингсен в интервью YouTube-каналу Рэйчел Блевинс назвал коррупционный скандал на Украине ходом США против Владимира Зеленского.
«
"Для меня стало шоком то, что инициатива исходит от НАБУ, потому что это говорит о том, что США начинают "замыкать кольцо" вокруг Зеленского. Он больше не находится под полной защитой", — сказал он.
По его мнению, скандал ударит по репутации Зеленского в тот момент, когда он начнет ездить по Европе и США в поисках финансирования.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.