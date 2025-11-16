Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 16.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 16.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям егерской бригады и батальона беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Алексеевка, Великая Чернетчина и Храповщина Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, тяжелой механизированной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Революционное, Жовтневое, Малиновка, Колодезное и Старый Салтов Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 125 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
