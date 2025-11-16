Рейтинг@Mail.ru
В результате атаки БПЛА в Волгограде пострадали окна и фасады многоэтажек
Специальная военная операция на Украине
 
02:02 16.11.2025 (обновлено: 13:40 16.11.2025)
В результате атаки БПЛА в Волгограде пострадали окна и фасады многоэтажек
В результате атаки БПЛА в Волгограде пострадали окна и фасады многоэтажек
В результате атаки БПЛА в Волгограде пострадали окна и фасады многоэтажек

ВОЛГОГРАД, 16 ноя - РИА Новости. В результате атаки БПЛА в Волгограде повреждены фасады и остекление многоэтажек, прилегающая территория, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
"Сегодня в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда в результате атаки БПЛА повреждены фасады и остекление многоквартирных жилых домов, прилегающая территория. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.
