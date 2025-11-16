Рейтинг@Mail.ru
Игроки казанского "Зенита" обыграли "Белогорье" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
21:12 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/voleybol-2055339868.html
Игроки казанского "Зенита" обыграли "Белогорье" в матче чемпионата России
Игроки казанского "Зенита" обыграли "Белогорье" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Игроки казанского "Зенита" обыграли "Белогорье" в матче чемпионата России
Казанский "Зенит" одержал победу над белгородским "Белогорьем" в матче седьмого тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T21:12:00+03:00
2025-11-16T21:12:00+03:00
волейбол
спорт
россия
москва
тула
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816014507_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e137d53ac7d09a1f6677e2872fbee165.jpg
россия
москва
тула
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816014507_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa09e5591edfe2272d5a99a608c527ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, москва, тула, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Россия, Москва, Тула, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Игроки казанского "Зенита" обыграли "Белогорье" в матче чемпионата России

Казанский "Зенит" одержал победу над белгородским "Белогорьем"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМяч
Мяч - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Мяч. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости . Казанский "Зенит" одержал победу над белгородским "Белогорьем" в матче седьмого тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Туле завершилась победой "Зенита" со счетом 3-2 (25:21, 21:25, 25:19, 16:25, 15:10).
"Зенит" победил во всех семи матчах и занимает второе место в таблице Суперлиги. "Белогорье" (4 победы, 3 поражения) с 13 баллами располагается на шестой строчке.
В следующем туре "Зенит" примет лидирующий в таблице новосибирский "Локомотив" 22 ноября. Днем раньше "Белогорье" сыграет с "Оренбуржьем" на площадке соперника.
Результаты других матчей:
"Енисей" (Красноярск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 3-0 (25:20, 25:20, 25:23);
"Динамо-Урал" (Уфа) - "Факел Ямал" (Новый Уренгой) - 3-1 (19:25, 25:19, 25:16, 25:22);
"Ярославич" (Ярославль) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0-3 (22:25, 22:25, 18:25);
"Динамо" (Москва) - "Динамо-ЛО" (Сосновый Бор) - 3-0 (25:19, 25:22, 25:22).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
16 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
Белогорье
2 : 321:2525:2119:2525:1610:15
Зенит-Казань
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ВолейболСпортРоссияМоскваТулаСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала