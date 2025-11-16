https://ria.ru/20251116/voleybol-2055339868.html
Игроки казанского "Зенита" обыграли "Белогорье" в матче чемпионата России
Казанский "Зенит" одержал победу над белгородским "Белогорьем" в матче седьмого тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T21:12:00+03:00
