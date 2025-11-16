Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало, как ВС России прорвались вглубь обороны ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 16.11.2025 (обновлено: 13:13 16.11.2025)
Минобороны рассказало, как ВС России прорвались вглубь обороны ВСУ
Минобороны рассказало, как ВС России прорвались вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 16.11.2025
Минобороны рассказало, как ВС России прорвались вглубь обороны ВСУ
Российские военные, освобождая Ровнополье в Запорожской области, прорвались на 5 километров вглубь обороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало, как ВС России прорвались вглубь обороны ВСУ

Минобороны: ВС России прорвали оборону ВСУ на пять километров в Ровнополье

Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские военные, освобождая Ровнополье в Запорожской области, прорвались на 5 километров вглубь обороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Успех воинов-приморцев стал возможен благодаря их решительным и смелым действиям: сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового они, не давая противнику опомниться и закрепиться на новых рубежах, совершили рывок на 5 километров в глубину оборонительных порядков ВСУ", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье МО РФ заявило, что подразделения группировки войск "Восток" ВС России в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье Запорожской области.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Российские военные разорвали оборону ВСУ у Новопавловки, сообщил Пушилин
дополняется ...
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала