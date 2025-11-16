https://ria.ru/20251116/voennye-2055287929.html
Минобороны рассказало, как ВС России прорвались вглубь обороны ВСУ
Российские военные, освобождая Ровнополье в Запорожской области, прорвались на 5 километров вглубь обороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T13:08:00+03:00
