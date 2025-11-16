Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили объекты топливно-энергетического комплекса ВСУ - РИА Новости, 16.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 16.11.2025
ВС России поразили объекты топливно-энергетического комплекса ВСУ
2025
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим функционирование предприятий украинского ВПК, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки подвижного берегового ракетного комплекса "Нептун", боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса, обеспечивающим функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе", - говорится в сводке военного ведомства.
