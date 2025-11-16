Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле в результате саботажа обрушились три опоры ЛЭП - РИА Новости, 16.11.2025
04:46 16.11.2025
В Венесуэле в результате саботажа обрушились три опоры ЛЭП
В Венесуэле в результате саботажа обрушились три опоры ЛЭП - РИА Новости, 16.11.2025
В Венесуэле в результате саботажа обрушились три опоры ЛЭП
Национальная электрическая система Венесуэлы стала объектом саботажа, в результате которого обрушились три опоры линии электропередачи в штате Ансоатеги,... РИА Новости, 16.11.2025
В Венесуэле в результате саботажа обрушились три опоры ЛЭП

Минэнергетики Венесуэлы сообщило об обрушении трех опор ЛЭП из-за саботажа

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
МЕХИКО, 16 ноя - РИА Новости. Национальная электрическая система Венесуэлы стала объектом саботажа, в результате которого обрушились три опоры линии электропередачи в штате Ансоатеги, сообщило министерство энергетики страны.
"Национальная электрическая система стала жертвой нового преступного саботажа, который привёл к падению трёх опор передачи в муниципалитете Хуан Антонио Сотильо штата Ансоатеги и имел цель дестабилизировать жизненно важную услугу для жителей востока страны", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства энергетики.
Энергетики начали восстановительные работы на участке инфраструктуры в районе Серро Видоньо, откуда проходит повреждённая линия. Восстановление энергоснабжения планируется проводить постепенно и безопасно, сообщили в министерстве, не уточнив масштаба ЧС для потребителей.
Согласно заявлениям правительства Венесуэлы, диверсии на объектах энергетической инфраструктуры происходят в стране регулярно. Эти действия оно рассматривает как попытки ослабить государство и дестабилизировать обстановку в целом.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
