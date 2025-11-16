В Венесуэле в результате саботажа обрушились три опоры ЛЭП

МЕХИКО, 16 ноя - РИА Новости. Национальная электрическая система Венесуэлы стала объектом саботажа, в результате которого обрушились три опоры линии электропередачи в штате Ансоатеги, сообщило министерство энергетики страны.

Энергетики начали восстановительные работы на участке инфраструктуры в районе Серро Видоньо, откуда проходит повреждённая линия. Восстановление энергоснабжения планируется проводить постепенно и безопасно, сообщили в министерстве, не уточнив масштаба ЧС для потребителей.