В Венесуэле в результате саботажа обрушились три опоры ЛЭП
В Венесуэле в результате саботажа обрушились три опоры ЛЭП
2025-11-16T04:46:00+03:00
МЕХИКО, 16 ноя - РИА Новости. Национальная электрическая система Венесуэлы стала объектом саботажа, в результате которого обрушились три опоры линии электропередачи в штате Ансоатеги, сообщило министерство энергетики страны.
"Национальная электрическая система стала жертвой нового преступного саботажа, который привёл к падению трёх опор передачи в муниципалитете Хуан Антонио Сотильо штата Ансоатеги
и имел цель дестабилизировать жизненно важную услугу для жителей востока страны", - говорится в сообщении в Telegram-канале
министерства энергетики.
Энергетики начали восстановительные работы на участке инфраструктуры в районе Серро Видоньо, откуда проходит повреждённая линия. Восстановление энергоснабжения планируется проводить постепенно и безопасно, сообщили в министерстве, не уточнив масштаба ЧС для потребителей.
Согласно заявлениям правительства Венесуэлы
, диверсии на объектах энергетической инфраструктуры происходят в стране регулярно. Эти действия оно рассматривает как попытки ослабить государство и дестабилизировать обстановку в целом.