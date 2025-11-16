Рейтинг@Mail.ru
16.11.2025
11:54 16.11.2025
Ушаков оценил важность достигнутых на Аляске пониманий для мира на Украине
Москва считает, что достигнутые в Анкоридже понимания - хороший путь для мирного урегулирования на Украине, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 16.11.2025
в мире
украина
юрий ушаков
аляска
павел зарубин
москва
украина
аляска
москва
в мире, украина, юрий ушаков, аляска, павел зарубин, москва
В мире, Украина, Юрий Ушаков, Аляска, Павел Зарубин, Москва
Ушаков назвал достигнутые на Аляске понимания хорошим путем к миру на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Павел Бедняков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москва считает, что достигнутые в Анкоридже понимания - хороший путь для мирного урегулирования на Украине, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Мы активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования", - сказал Ушаков журналисту "России1" Павлу Зарубину.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Ушаков рассказал о сложностях организации встречи Путина и Трампа
В миреУкраинаЮрий УшаковАляскаПавел ЗарубинМосква
 
 
