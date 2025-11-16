https://ria.ru/20251116/ushakov-2055277563.html
Ушаков оценил важность достигнутых на Аляске пониманий для мира на Украине
Ушаков оценил важность достигнутых на Аляске пониманий для мира на Украине - РИА Новости, 16.11.2025
Ушаков оценил важность достигнутых на Аляске пониманий для мира на Украине
Москва считает, что достигнутые в Анкоридже понимания - хороший путь для мирного урегулирования на Украине, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 16.11.2025
в мире
украина
юрий ушаков
аляска
павел зарубин
москва
Ушаков оценил важность достигнутых на Аляске пониманий для мира на Украине
Ушаков назвал достигнутые на Аляске понимания хорошим путем к миру на Украине