"Худшее время": в США предупредили Зеленского о новом ударе

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Разгоревшийся на Украине коррупционный скандал может негативно повлиять на дальнейшую поддержку Украины, пишет американский Разгоревшийся на Украине коррупционный скандал может негативно повлиять на дальнейшую поддержку Украины, пишет американский журнал Newsweek.

"Скандал ставит под сомнение личные качества Зеленского и может затруднить получение международной финансовой поддержки, от которой зависит выживание Украины", — говорится в материале.

По данным издания, помимо самих хищений еще предстоит установить, как долго высокопоставленные украинские чиновники покрывали преступные схемы, зная при этом о происходящем в стране.

"Скандал вряд ли мог случиться в худшее время для Зеленского", — резюмировал Newsweek.

Вчера немецкий Handelsblatt сообщил, что без новой финансовой поддержке со стороны ЕС на Украине в январе наступит финансовый кризис. Как уточнило издание, Брюссель уже выплатил обещанную помощь, однако новые суммы еще не объявлены.

Коррупционный скандал на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.