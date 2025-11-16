Рейтинг@Mail.ru
"Худшее время": в США предупредили Зеленского о новом ударе - РИА Новости, 16.11.2025
04:51 16.11.2025
"Худшее время": в США предупредили Зеленского о новом ударе
"Худшее время": в США предупредили Зеленского о новом ударе - РИА Новости, 16.11.2025
"Худшее время": в США предупредили Зеленского о новом ударе
Разгоревшийся на Украине коррупционный скандал может негативно повлиять на дальнейшую поддержку Украины, пишет американский журнал Newsweek. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T04:51:00+03:00
2025-11-16T04:51:00+03:00
"Худшее время": в США предупредили Зеленского о новом ударе

Newsweek: коррупционный скандал может ударить по поддержке Украины

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Разгоревшийся на Украине коррупционный скандал может негативно повлиять на дальнейшую поддержку Украины, пишет американский журнал Newsweek.
"Скандал ставит под сомнение личные качества Зеленского и может затруднить получение международной финансовой поддержки, от которой зависит выживание Украины", — говорится в материале.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Душить украинцев": в Киеве испугались решения Запада
03:44
По данным издания, помимо самих хищений еще предстоит установить, как долго высокопоставленные украинские чиновники покрывали преступные схемы, зная при этом о происходящем в стране.
"Скандал вряд ли мог случиться в худшее время для Зеленского", — резюмировал Newsweek.
Вчера немецкий Handelsblatt сообщил, что без новой финансовой поддержке со стороны ЕС на Украине в январе наступит финансовый кризис. Как уточнило издание, Брюссель уже выплатил обещанную помощь, однако новые суммы еще не объявлены.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Это агония": депутат Рады сообщил о тяжелом положении Зеленского
01:31

Коррупционный скандал на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В США рассказали, что ВС России сделали с Зеленским
02:20
 
В миреУкраинаБрюссельВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Евросоюз
 
 
