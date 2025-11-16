https://ria.ru/20251116/tomsk-2055257721.html
В многоэтажке в Томске произошел пожар
В многоэтажке в Томске произошел пожар - РИА Новости, 16.11.2025
В многоэтажке в Томске произошел пожар
Пожар произошел в многоэтажном доме в Томске, три человека пострадали, 29 жильцов были спасены из задымленного дома, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T08:28:00+03:00
2025-11-16T08:28:00+03:00
2025-11-16T12:36:00+03:00
происшествия
россия
томск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055284623_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_ddcaed003b6e226983d8dbf1222f1bbe.jpg
https://ria.ru/20251116/zhenschina-2055257483.html
россия
томск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055284623_0:0:1073:805_1920x0_80_0_0_2c05096fa4df3f9e809aeacad6b11738.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, томск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Томск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В многоэтажке в Томске произошел пожар
В Томске три человека пострадали при пожаре в многоэтажном доме