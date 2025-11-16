Рейтинг@Mail.ru
В многоэтажке в Томске произошел пожар - РИА Новости, 16.11.2025
08:28 16.11.2025 (обновлено: 12:36 16.11.2025)
В многоэтажке в Томске произошел пожар
Пожар произошел в многоэтажном доме в Томске, три человека пострадали, 29 жильцов были спасены из задымленного дома, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 16.11.2025
В многоэтажке в Томске произошел пожар

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в многоэтажном доме в Томске, три человека пострадали, 29 жильцов были спасены из задымленного дома, сообщили в МЧС РФ.
"Ночью в многоэтажке произошел пожар. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей МЧС России из задымленного дома спасены 29 жильцов, в том числе девять детей. К сожалению, пострадали трое", - говорится в сообщении канала ведомства на платформе Max.
В МЧС добавили, что огонь на 90 квадратах ликвидировали 69 специалистов и 19 единиц техники. Причину пожара устанавливают дознаватели ведомства.
