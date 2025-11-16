Рейтинг@Mail.ru
Наталья и Александр Терентьевы снова станут родителями - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
21:45 16.11.2025
Наталья и Александр Терентьевы снова станут родителями
Наталья и Александр Терентьевы снова станут родителями
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева объявила о том, что она и ее супруг призер Олимпийских игр Александр Терентьев ждут второго ребенка. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Наталья и Александр Терентьевы снова станут родителями

Лыжница Наталья Терентьева объявила, что ждет второго ребенка

© Фото : Соцсети Александра ТерентьеваНаталья Непряева и Александр Терентьев
Наталья Непряева и Александр Терентьев - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : Соцсети Александра Терентьева
Наталья Непряева и Александр Терентьев. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева объявила о том, что она и ее супруг призер Олимпийских игр Александр Терентьев ждут второго ребенка.
Терентьева (в девичестве - Непряева) опубликовала в своем Telegram-канале видео с супругом, дочерью Василисой, которая родилась в августе 2024 года, и четырьмя парами лыж - двумя взрослыми и двумя детскими.
«
"У нас для вас новости: наша семья в режиме ожидания", - написала лыжница.
Терентьевой 30 лет. Она стала олимпийской чемпионкой в 2022 году в эстафете. Также в активе спортсменки серебряная и две бронзовые медали Игр, одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира, а также победа в Кубке мира и на многодневке "Тур де Ски".
Терентьеву 26 лет. Он завоевал две бронзовые медали на Олимпиаде 2022 года.
Вероника Степанова - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Олимпийская чемпионка Степанова стала матерью
18 февраля, 20:05
 
