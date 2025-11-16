https://ria.ru/20251116/terenteva-2055341595.html
Наталья и Александр Терентьевы снова станут родителями
Наталья и Александр Терентьевы снова станут родителями - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Наталья и Александр Терентьевы снова станут родителями
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева объявила о том, что она и ее супруг призер Олимпийских игр Александр Терентьев ждут второго ребенка. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
лыжные гонки
спорт
александр терентьев
наталья терентьева (непряева)
спорт, александр терентьев, наталья терентьева (непряева)
Лыжные гонки, Спорт, Александр Терентьев, Наталья Терентьева (Непряева)
Наталья и Александр Терентьевы снова станут родителями
Лыжница Наталья Терентьева объявила, что ждет второго ребенка