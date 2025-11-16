Рейтинг@Mail.ru
"Великий теннисист": Алькарас обратился к Синнеру после поражения
Теннис
 
23:39 16.11.2025 (обновлено: 23:45 16.11.2025)
"Великий теннисист": Алькарас обратился к Синнеру после поражения
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас пообещал итальянцу Яннику Синнеру после поражения в финальном матче итогового турнира Ассоциации... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
"Великий теннисист": Алькарас обратился к Синнеру после поражения

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас пообещал итальянцу Яннику Синнеру после поражения в финальном матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине, что он хорошо подготовится к следующему сезону.
В воскресенье Синнер обыграл Алькараса со счетом 7:6 (7:4), 7:5 и второй год подряд стал победителем итогового турнира.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
ATP World Tour Finals, Final Stage
16 ноября 2025 • начало в 20:15
Завершен
Карлос Алькарас
0 : 26:75:7
Янник Синнер
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Я просто очень доволен уровнем, который показал сегодня. Я играл против соперника, который не проиграл ни одного матча на крытых кортах за два года. Это показывает, какой ты великий теннисист! Ты и твоя команда всякий раз проделываете огромную работу. Ты возвращаешься еще сильнее после каждого поражения. Их у тебя не так много, но ты возвращаешься сильнее. Заслуженно. Я хочу сказать, что это был прекрасный год для тебя. Пришло время отдохнуть. Надеюсь, ты будешь готов к следующему сезону, потому что я буду готов. Надеюсь, я сыграю с тобой еще в финалах. Заслуженный год. Заслуженный трофей", - цитирует Алькараса The Tennis Letter.
Синнер и Алькарас встретились в шести финальных матчах в 2025 году. Испанец взял верх в финалах "Мастерсов" в Риме и Цинциннати, а также на "Ролан Гаррос" и Открытом чемпионате США. Синнер ранее переиграл Алькараса в решающем матче Уимблдона.
Теннис
 
