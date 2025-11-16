Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 16.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/svo-2055283052.html
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 16.11.2025
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
ВСУ потеряли до 80 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T12:25:00+03:00
2025-11-16T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639217_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ceedc0323af63b79cabb3254caeee83a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МО: ВСУ за сутки потеряли до 80 боевиков в зоне действия войск "Юг"

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Райгородок и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что противник потерял до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
