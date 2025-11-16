https://ria.ru/20251116/svo-2055283052.html
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
ВСУ потеряли до 80 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2025
