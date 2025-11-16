В столкновениях с молодежью в Мехико пострадали более 100 полицейских

МЕХИКО, 16 ноя - РИА Новости. Более 100 сотрудников правопорядка пострадали при столкновениях на молодежном антиправительственном марше в центре Мехико, сообщил на пресс-конференции министр общественной безопасности столицы Пабло Васкес Камачо.
"На данный момент у нас 60 полицейских с лёгкими травмами, которые были обслужены на месте, и ещё 40 доставлены в больницы. Тридцать шесть из них с ушибами, порезами и незначительными повреждениями, и четверо получают специализированную помощь из-за травм, которые не представляют угрозы для жизни", - сказал Васкес на пресс-конференции, которую транслировало в соцсетях городское правительство.
По словам министра, на протяжении нескольких часов марш проходил мирно, однако группа людей в масках "начала совершать насильственные действия", что потребовало усиления полицейского присутствия. После этого, отметил он, агрессивная группа манифестантов напала на сотрудников полиции, нанося удары и бросая взрывные предметы, у некоторых сотрудников вырвали щиты и радиостанции. Силы безопасности, сумели оттеснить нападавших и изъяли у них предметы, пригодные для нападения: камни, палки, молотки, цепи, решётки ливнёвок, которые они выломали с самой площади Сокало, и другие элементы, извлечённые из каменного городского оснащения.
Протестный марш стартовал в субботу у Ангела независимости на центральном проспекте и завершился на площади Сокало, где часть протестующих вступила в конфликт с полицией. По сообщениям СМИ, пострадали в столкновениях также несколько участников манифестации, помощь им оказали на месте дежурные медики.
Призывы к участию в протестном "марше поколения Z" в Мехико 15 ноября распространялись через сеть аккаунтов, в том числе созданных специально под эту кампанию и связанных с иностранными администраторами, сообщил ранее координатор проекта Infodemia при Государственной системе радиовещания Мексики Мигель Анхель Элорса Васкес. По его словам, марш не являлся инициативой или следствием гражданского недовольства, а стал результатом дезинформации, целью которой является поляризация, ослабление правительства и манипуляция молодыми людьми в политических целях.